Instan a indocumentados de NY solicitar sin miedo el Fondo de Trabajadores Excluidos

El pasado 1 de agosto, y luego de varios meses de haber sido aprobado por la Legislatura Estatal, arrancó oficialmente el llamado Fondo de Trabajadores Excluidos, con el que el Estado de Nueva York entregará cheques de $3,200 y $15,600 a miles de trabajadores indocumentados que perdieron sus empleos a causa de la pandemia del COVID-19.

Y aunque los $2,100 millones que aprobó el Estado para financiar ese programa de alivios, avalado también por el saliente gobernador Andrew Cuomo, es descrito como un salvavidas que les dará un respiro financiero a muchas familias de integrantes sin papeles, que vieron “las verdes y las maduras” desde que inició la pandemia del COVID, hay varios temores que están rondando el ambiente, que grupos comunitarios y el Departamento de Trabajo que maneja los fondos, están intentando disipar.

El llamado principal es que quienes califican para los fondos, es decir, aquellos trabajadores que vivían en el estado de Nueva York antes del 27 de marzo de 2020 y siguen viviendo aquí, que no fueron elegibles para recibir seguro de desempleo, que ganaron menos de $26,208 en los 12 meses previos a abril de 2021, que hayan perdido por lo menos el 50% de sus ingresos semanales en cualquier momento entre el 23 de febrero de 2020 y el 1 de abril de 2021, y que hayan sufrido desempleo total o parcial por la pandemia de COVID-19, apliquen lo más pronto posible.

“El Fondo para Trabajadores Excluidos (EWF, por sus siglas en inglés) provee ayuda financiera a los neoyorquinos que sufrieron pérdida de ingresos durante la pandemia de COVID-19 y no fueron incluidos en los diversos programas federales de asistencia, incluyendo los beneficios por desempleo y por pandemia”, aseguró el Departamento de Trabajo Estatal (DOL), tras advertir que las aplicaciones solamente se están recibiendo a través de internet.

Y es que a través de talleres, guías educativas e incluso charlas y reuniones virtuales y presenciales, grupos de base como Make the Road NY han estado motivando a trabajadores inmigrantes a que apliquen sin ningún temor a los fondos, pues subrayan que la información personal de los solicitantes, por ley, está protegida y no puede ser compartida con autoridades federales ni mucho menos con ‘la migra’.

Así lo manifestó Ángeles Solís, organizadora de Make the Road NY, quien sobre otro temor que existe entre empleadores que dudan darle una carta de certificación laboral a sus empleados bajo la idea de que pueden meterse en problemas, aclaró que ese “papel” solo será usado como prueba de que un solicitante verdaderamente trabajó y tiene derecho a los fondos y nada más.

“Los empleadores no deben tener ningún tipo de miedo de dar estas cartas. Deben devolverle el favor a los trabajadores y saber que su información tampoco va a ser compartida con nadie”, dijo la activista, quien pidió a trabajadores que estén planeando aplicar por los fondos a que lo hagan asesorados por grupos de base y eviten caer en manos de avivatos que quieran sacar provecho y estafar a personas indocumentadas.

Vicky Rivera, miembro de la organización Mixteca, de Brooklyn y de NY Communities for Changes, asociaciones que también están tendiendo la mano a inmigrantes que soliciten ayuda para llenar las aplicaciones al Fondo de Trabajadores Excluidos, se sumó al llamado a que todos los trabajadores sin papeles que perdieron sus ingresos reclamen sin miedo a lo que tienen derecho.

“Estos fondos fueron ganados por nosotros después de una larga batalla. No es nada regalado. Son dineros como los de la gente con papeles que recibió seguro de desempleo. Hay que aplicar pronto y un consejo que doy es que tener el número ITIN puede facilitar las cosas para quienes no tengan cartas de sus empleadores, entocnes si muchos no lo han sacado es bueno que lo saquen. Además es ser responsable porque aunque estemos acá sin papeles, es una obligación pagar impuestos”, dijo la madre mexicana.

“La clave es que si hay algo en la aplicación que no se entiende o no tienen manejo con las computadoras, que pidan ayuda. Hay muchas organizaciones listas, ayudando a nuestra gente, y no está tan complicado para mandar”, agregó la mexicana, quien mandó su aplicación hace ya más de dos semanas.

Abundia Palacios, madre de cuatro niños de 15, 13, 10 y 2 años, quien también aplicó ya al Fondo de Trabajores Excluídos, se mostró confiada en que el proceso manejado por el Departamento de Trabajo será serio y sus datos permanecerán protegidos.

La joven, quien lleva 17 años viviendo en Nueva York, aseguró que obtener el máximo beneficio al que se puede aplicar, le caería como del cielo, especialmente para pagar las deudas que adquirió desde que perdió su trabajo en la pandemia.

“Yo trabajaba limpiando casas de manera particular y con la pandemia desde el 16 de marzo del año pasado nos dijeron que no había más trabajo y estuve desempleada todo ese año, hasta que en febrero pasado empecé a trabajar, pero mucho menos, y obviamente nos atrasamos mucho en billes, pedimos prestado para pagar renta y ese dinero nos sirve para ponernos al día”, dijo la mexicana.

“La gente debe aplicar, no hay que tener miedo y debe pedir ayuda a los grupos que hay y que están haciendo estas aplicaciones gratis, porque ese dinero nos sirve para no estar tan preocupados de vivir al día y pagar los dineros que hemos pedido prestado. Es una tranquilidad para los que no tuvimos ninguna posibilidad de recibir ninguna ayuda de desempleo ni alivios del gobierno. Es un dinero justo“, agregó la inmigrante.

¿Dónde pedir ayuda para llenar el formulario o entrenarse sobre el tema?

El Departamento de Trabajo lanzó el siguiente video instructivo en español que podrás ver en YouTube, en la dirección https://www.youtube.com/watch?v=CcrluZfInYE

En esta página: https://dol.ny.gov/EWF podrás aplicar para el Fondo de Trabajadores Excluidos siguiendo los pasos

Este link https://dol.ny.gov/system/files/documents/2021/08/ewf1s-7-29-21.pdf contiene información detallada en español sobre el programa de ayudas

Varias organizaciones comunitarias como Make the Road NY, NY Communities for Change y otras, están ayudando con las aplicaciones. Para conocer una lista de todos estos grupos que prestan ayuda gratuita y ver el más cercano a usted, visite la página dol.ny.gov/CBOlist

También puede llamar al 877-EWF-4NYS (877-393-4697) y oprimir el número 2 para hablar en español.

Las personas con impedimentos auditivos pueden solicitar ayuda marcando al 877-662-4886 TTY/TTD con ayuda en español

Las personas con impedimentos auditivos pueden solicitar ayuda marcando al 877-662-4886 TTY/TTD con ayuda en español La organización Make the Road NY tiene este sitio informativo https://maketheroadny.org/es/fondo-para-trabajadores-excluidos/ donde puedes aplicar directamente al fondo y cuenta con una guía de respuestas a dudas básicas.

Detalles sobre los cheques de ayuda que entregarán

$15,600 será el monto máximo señalado por el fondo para aquellos trabajadores indocumentados que puedan demostrar que vivían en el estado de Nueva York antes del 27 de marzo de 2020, que perdieron ingresos por la pandemia y que tengan declaraciones de impuestos o cartas de exempleadores o desprendibles de pago o formularios W-2 o 1099

$780 sería la deducción por impuestos. A quienes reciban el monto máximo, se les descontara ese valor en impuestos estatales.

$14,820 será el valor neto recibido en esta categoría

$300 dólares semanales del seguro de desempleo del gobierno, durante 52 semanas, es lo que lleva a la cifra de $15,600

$3,200 será el monto menor entregado por el Estado a los trabajadores indocumentados que no puedan demostrar las pruebas laborales mencionadas anteriormente

En esta categoría, los aplicantes tendrán que demostrar prueba de identidad real y que viven en Nueva York

$160 será la deducción por impuestos a quienes califiquen para esta ayuda

$3,040 será el valor neto recibido en esa categoría

Este monto se da de la suma de los cheques de estímulo dados por el gobierno por la pandemia, que fueron de $1.200, $600 y $1.400

Datos generales del Fondo de Trabajadores Excluidos