Latino mató a otro a golpes por decirle piropos vulgares a su hija adolescente en Harlem, Nueva York

Ariel Alvarado, un hombre de 46 años, murió golpeado por el padre de una menor a la que supuestamente le dijo piropos subidos de tono en Harlem, según la policía de Nueva York.

Luis Ortiz fue acusado por el homicidio de Alvarado, quien aparentemente le hizo comentarios sexuales a su hija de 14 años, dijeron ayer fuentes policiales.

Alvarado fue hallado inconsciente frente a 20 East 109th St. alrededor de las 9:15 p.m. el 3 de agosto. Lo llevaron a un hospital, donde los médicos le descubrieron un traumatismo craneoencefálico y lesiones internas graves, según los investigadores. Más tarde murió.

Durante la investigación posterior, la policía determinó que Alvarado presuntamente le había hecho los comentarios subidos de tono a la adolescente y el padre lo golpeó en la cara y lo arrojó por unas escaleras en represalia, según las fuentes.

La policía arrestó a Ortiz, de 39 años, el 11 de agosto y lo acusó de asesinato en segundo grado y dos cargos de agresión. El sospechoso vive en un edificio de apartamentos al lado de donde se encontró a Alvarado golpeado e inconsciente, indicó Pix11.

