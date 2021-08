Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Esta mañana te contamos la pesadilla que vivió Scarlet Ortiz, quien contrajo coronavirus debió ser hospitalizada y sus pulmones se comprometieron con neumonía.

Ante esto, la gran pregunta es: ¿Sacarlet Ortiz se había vacunado contra el COVID-19?… Algo que se puso más en duda cuando, en ese en vivo, que la actriz venezolana hizo en su cuenta de Instagram contestó de esta manera a quienes le preguntaban.

“Me están preguntando sobre la vacuna, respeto las opiniones de cada quien, es muy importante el respeto de las opiniones y yo no me quiero meter en eso“, comenzó contestando y de todo el relato con mucha emoción, pasó rápidamente a la seriedad.

Luego prosiguió diciendo: “Solo les quiero decir que si ustedes quieren, sienten, tienen la necesidad o ven una luz o una ayuda háganlo, vamos a respetarnos, a querernos y a apoyarnos”, finalizó sobre el tema.

Esto despertó aún más dudas de si se había o no vacunado, y si la complicación con el virus se debía a la falta de inmunización.

En ese mismo post, y en otro que subió más tarde, en donde le volvieron a preguntar si es había o no vacunado, su respuesta fue la siguiente: sí, pero solo había alcanzado a ponerse la primera dosis.

“Aclarando: tenía la primera dosis“, dijo en el primer post donde contó todo lo sucedido.

Nuevamente le preguntaron y contestó lo siguiente: “primera dosis mi amor y me agarro! Cuídate!“.

¿Qué fue lo que sucedió con Scarlet? Se contagió con el virus, al principio fue como un resfrío, pero luego comenzó a tener problemas respiratorios y casi no podía caminar.

Su esposo, Yul Bürkle, también dio positivo al COVID-19, pero sus síntomas fueron más leves. Sin embargo, la actriz de ‘100 Días para Enamorarnos’ terminó hospitalizada.

“Tenía neumonía en los dos pulmones, llegó un momento en el que no podía respirar. Gracias a Dios no me entubaron, fue todo a través de máscara de oxígeno potente. No me la podía quitar”, contó en el en vivo con sus seguidores de Instagram.

“Fueron días horribles, yo solamente les pido que se cuiden, esto no es fácil, no fue fácil vivirlo, pero qué maravilloso es estar vivo… Fueron días muy fuertes para mí, para mí familia, pero la libramos gracias a que estamos concentrados en tener comunicación con nuestro cuerpo, a los doctores”, también explicó.

Hoy ya está negativa, sin embargo sigue en cuidados, ya no en el hospital, sino en su casa en donde está en reposo, con antibióticos y esteroides para abrir sus pulmones.

REVIVE AQUÍ LO QUE CONTÓ SCARLET ORTIZ SOBRE EL COVID-19: