Tres senadores estadounidenses anunciaron haber dado positivo por COVID-19

Tres senadores estadounidenses anunciaron este jueves haber dado positivo por COVID-19, en una escalada de aumento de casos del virus en el Congreso.

El demócrata John Hickenlooper de Colorado, el republicano Rogerd Wicker, representante de Misisipi y el independiente Angus King de Maine, hicieron el anuncio por separado pese a que actualmente se encuentran vacunados.

“Si bien no me siento bien, definitivamente me siento mucho mejor de lo que me sentiría sin la vacuna”, expresó King. “Me tomo este diagnóstico muy en serio, hago cuarentena en casa y le digo a las pocas personas con las que he estado en contacto que se hagan la prueba para limitar cualquier propagación”.

Por su parte, la actualización del estado de salud de Wicker fue publicada el jueves por la mañana, señaló un comunicado de su oficina, reseñó USA Today.

“El senador Wicker dio positivo esta mañana por el virus COVID-19 después de buscar inmediatamente una prueba debido a síntomas leves”, dijo su portavoz, Phillip Waller, en el comunicado.

“Está completamente vacunado contra el COVID-19, goza de buena salud y está siendo tratado por su médico en Tupelo (Misisipi). Se está aislando y todas las personas con las que el senador Wicker ha estado en estrecho contacto recientemente han sido notificadas”, agregó.

Horas más tardes, el demócrata Hickenlooper se unió a los comunicados, y en primera persona, aseguró sentirse mejor, pero se mantendrá bajo aislamiento con la dirección del médico del Congreso, al mismo tiempo que instó a la población a vacunarse.

“Estoy agradecido por la vacuna, por limitar mis síntomas y permitirnos continuar nuestro trabajo para Colorado. Si no ha sido vacunado, no espere que le llegue el virus ¡Hágase la vacuna hoy y un esfuerzo cuando estén disponible también!”, apuntó.

Estos últimos tres casos se unieron a una nueva camada de diplomáticos estadounidenses en dar positivo con el COVID-19. Un grupo perteneciente a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos anunció en julio haber contraído el virus, mientras que Lindsey Graham, representante republicano de Carolina del Sur lo había anunciado el 2 de agosto.