Cuerpo hallado en bote de basura en NJ era una dama que había sido “contratada” en Wall St, Nueva York

Como Nicole Flanagan, una mujer de 42 años, fue identificado el cadáver hallado dentro de un barril dejado afuera de una casa en Nueva Jersey la semana pasada.

La policía dijo que Flanagan, residente de El Bronx (NYC), era posiblemente una “dama de compañía” o una prostituta, destacó Pix11. Fue vista por última vez la noche del jueves 12 en el Bajo Manhattan, entrando con un hombre a 95 Wall St, lujoso edificio residencial y de oficinas.

Los oficiales hicieron el espantoso descubrimiento del cuerpo desnudo en un “recipiente de plástico grande” a media mañana el viernes 13, en la localidad Ridgefield Park, informó la Oficina del Fiscal del condado Bergen (NJ). Según New York Post, un video de vigilancia captó el mismo barril siendo sacado del edificio 95 Wall St en Manhattan la noche antes, en un camión de mudanzas U-Haul, cerca de las 10:45 p.m.

Un guardia de seguridad en el edificio cuestionó el traslado del barril, pero el hombre que lo llevaba respondió que “se estaba mudando”, dijeron las fuentes. Previamente, otro video captó a Flanagan entrando con un sujeto no identificado. No está claro si se trata del mismo hombre.

El contenedor se dejó en la acera, lo que no es inusual para los residentes de esa calle tranquila, ya que la recolección de basura se realiza los viernes, dijeron vecinos a CBS2.

La causa de la muerte de la mujer no ha sido divulgada al momento. El cuerpo no tenía signos de lesiones y se ordenó un informe de toxicología. NYPD intervino el miércoles en la investigación del caso, a pedido de la policía de Nueva Jersey, dijeron las fuentes.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Body found in barrel on NJ street ID’d as Bronx woman last seen on Wall Street: NYPDhttps://t.co/bWzmzhllgn pic.twitter.com/rBGpbW3A1A

— PIX11 News (@PIX11News) August 20, 2021