“Es realmente brutal”: hallan restos de una mujer dentro de un barril de basura en Nueva Jersey

Unos restos humanos de mujer fueron hallados dentro de un barril dejado afuera de una casa en Nueva Jersey.

Los oficiales hicieron el espantoso descubrimiento en un “recipiente de plástico grande” ayer alrededor de las 10:30 a.m. en la localidad Ridgefield Park, según un comunicado de la Oficina del Fiscal del condado Bergen.

Los transportistas de basura ignoraron el contenedor dejado en Hobart Street en la esquina de Teaneck Road, reportó Daily Voice. Un oficial de policía lo abrió e hizo el espeluznante descubrimiento, dijo el fiscal del condado, Mark Musella. A continuación, se acordonó la zona.

El contenedor se dejó en la acera, lo que no es inusual para los residentes de esa calle tranquila, ya que la recolección de basura se realiza los viernes, dijeron vecinos a CBS2.

“Da tanto miedo saber que alguien simplemente metió a otro en un barril, como si no fuera nada. Da mucho miedo. Eso es realmente brutal”, dijo uno de ellos sin identificarse. “Espero que atrapen a quien sea… Quiero que mis hijos puedan jugar al aire libre”.

La policía estuvo en el lugar hasta anoche, yendo de puerta en puerta para hablar con los vecinos. Aún la autopsia no ha determinado quién fue la víctima, cómo ni cuándo murió. El escalofriante incidente está siendo investigado por la Unidad de Delitos Mayores del condado y la Policía de Ridgefield Park, acotó Patch.

New Jersey police are investigating a startling discovery in Ridgefield Park, where human remains were found inside a barrel place on the street. @AClineThomas reports. https://t.co/AXhQMVwNfF

— CBS New York (@CBSNewYork) August 14, 2021