Inminente llegada de la tormenta Henri generó evacuaciones en estados de la costa noreste

El paso de la tormenta Henri sigue generando desesperación en habitantes de la costa noreste de Estados Unidos. Evacuaciones obligatorias aún siguen en marcha en distintas áreas que se encuentran en estado de emergencia. Nueva York y Connecticut están llamados a ser los más afectados.

Se prevé que se produzcan marejadas ciclónicas que generen peligro, así como inundaciones, vientos fuertes y cortes eléctricos que se estarían generando en zonas costeras e internas, en varios de los estados de Nueva Inglaterra.

Este sábado se emitió una orden de evacuación para residentes de la comunidad costera de Connecticut de Guilford, ubicado a unas 12 millas del oeste de New Haven, informó The Weather Channel.

“El Equipo de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Guilford está emitiendo una evacuación obligatoria para los residentes que viven en áreas costeras y/o bajas, así como otras áreas propensas a inundaciones históricas debido a marejadas ciclónicas”, publicó la cuenta oficial en Facebook cerca de las 6 pm.

“Esta orden se emitió porque la ciudad no puede garantizar que el personal de emergencia se pueda comunicar con usted si necesita ayuda”, continuó el comunicado.

El mismo proceso informativo aplicó en la ciudad de Brandord, cercana a Guilford. Se les indicó a los residentes en el área de evacuación que desalojaran a las 7 a.m. del domingo. Lo mismo ocurrió en la comunidad de Madison.

En New Haven también recomendaron a residentes que se encuentren en zonas de peligro de inundaciones que evacúen a un lugar más seguro, sostuvo el alcalde de esa ciudad, Justin Elicker.

Due to anticipated flooding, the city of New Haven is recommending evacuation of the following areas:

🔴East Shore residents south of Myron Street.

🔴Fair Haven Residents on Haven Street and John Murphy Drive.

🔴City Point Residents on South Water Street.

— Mayor Justin Elicker (@MayorElicker) August 21, 2021