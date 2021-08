Osama bin Laden pidió a talibanes proteger a Joe Biden porque su “incapacidad crearía una crisis conveniente” al terrorismo

Osama bin Laden advirtió una vez a su organización Al Qaeda que no atacaran al entonces vice presidente Joe Biden, porque si eventualmente llegaba a ser mandatario de EE.UU. sería conveniente para sus planes terroristas.

Si algo le pasaba a Barack Obama, Biden asumiría el poder y “llevaría a Estados Unidos a una crisis”, escribió al saudita autor intelectual de los atentados de 9/11, en una carta de mayo de 2010, un año antes de que fuese abatido por fuerzas de EE.UU. en Pakistán.

En esa carta, bin Laden escribió que no tenía planes contra Biden porque lo consideraba “totalmente no preparado” para liderar a Estados Unidos. En cambio, bin Laden instó a sus seguidores a estar atentos al entonces presidente Obama, diciéndoles que era una alta prioridad apuntar a las aeronaves asignadas al entonces mandatario y al director de la CIA, David Petraeus.

“No deben apuntar a las visitas del vice presidente de EE.UU. Biden. Los grupos permanecerán al acecho de Obama o Petraeus”, escribió bin Laden. “La razón para concentrarse en ellos es que Obama es el jefe de la infidelidad y matarlo automáticamente hará que Biden se haga cargo de la presidencia por el resto del mandato, como es la norma allí”.

Insistió en que “Biden no está preparado en absoluto para ese puesto, lo que llevará a Estados Unidos a una crisis. En cuanto a Petraeus, él es el hombre de la casa en este último año de la guerra, y matarlo alteraría el rumbo de la guerra”.

La carta fue descubierta en un tesoro de documentos encontrados en el escondite del terrorista en Pakistán después de que las fuerzas estadounidenses lo mataran en una redada el 2 de mayo de 2011, detalló New York Post.

Los documentos, redactados entre 2006 y 2011, están a disposición del público a través del portal del Centro de Lucha contra el Terrorismo, con sede en West Point (NY).

Los comentarios de bin Laden sobre las “debilidades” de Biden han resurgido en medio de la fallida retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y la retoma caótica del poder por parte los talibanes, 20 años después de la guerra de EE.UU. contra los terroristas de 9/11.

Ayer el presidente Biden retrasó al menos un día sus planes de descansar en su casa en Delaware, mientras decenas de miles de ciudadanos estadounidenses y afganos intentan huir de Afganistán, muchos con la mira puesta en Nueva York y otras zonas del país.

