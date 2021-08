Próxima gobernadora estuvo en Afganistán y abre las puertas de Nueva York a inmigrantes huyendo de terroristas talibanes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Kathy Hochul, quien el martes se convertirá en la primera gobernadora en la historia de Nueva York tras la renuncia del cuestionado Andrew Cuomo, se unió a los estados del país que han abiertos sus territorios para recibir a refugiados que logren salir de Afganistán, nación asediada por talibanes radicales.

“Cuando serví en el Congreso, me reuní con muchos afganos al viajar a su país”, escribió ayer Hochul en Twitter. “Estuvieron ahí por nosotros, ahora es el momento de ayudarlos. Nueva York está comprometida a hacer nuestra parte para dar la bienvenida a los refugiados que huyen de Afganistán. Los brazos de la Estatua de la Libertad están abiertos para ustedes”.

La actual vice gobernadora Hochul representó al Distrito 26 de Buffalo (NY) en el Congreso Nacional por el Partido Demócrata, entre 2011 y 2013. No está claro cuándo exactamente viajó a Afganistán.

También ayer, un grupo de legisladores estatales de Nueva York pidió al presidente Joe Biden que les diera la bienvenida a quienes huyen de Afganistán, donde los talibanes tomaron el control cuando las tropas estadounidenses se retiraron del país después de dos décadas de permanencia, siguiendo la guerra post 9/11 en 2001.

“Nueva York siempre se ha comprometido a ser un estado inclusivo y acogedor para inmigrantes y refugiados”, se lee en la carta dirigida al presidente, firmada por 40 miembros de la legislatura estatal, citó New York Post. “Mientras se desarrolla la situación en Afganistán, le escribimos como funcionarios electos del estado Nueva York para decirles que daremos la bienvenida a los solicitantes de asilo y refugiados de Afganistán y que estamos listos para apoyarlos cuando estén aquí”.

La carta llegó después de que a principios de esta semana el representante Jamaal Bowman (D-Westchester) pidió al gobierno federal que aumentara la cantidad de refugiados de Afganistán que EE.UU. acepta. “Afganistán es el ejemplo más reciente del intervencionismo estadounidense que salió mal. Debemos asegurarnos de que se dé refugio al pueblo afgano. Al hacerlo, deberíamos reevaluar la humanidad y la viabilidad del límite de la Casa Blanca sobre la llegada de refugiados, y superar ese límite si es necesario”.

Y la única congresista republicana por NYC en El Capitolio, Nicole Malliotakis, también se ha comprometido a darle prioridad para traer a parientes de familias afganas que ya viven en su 11er Distrito, que cubre toda Staten Island y el sur de Brooklyn.

En paralelo, la organización “Women for Afghan Women”, fundada en Queens tras la guerra post 9/11, anunció que buscaba traer a unos 500 miembros de su personal, mujeres y niños, con la ayuda del gobierno de EE.UU., naciones aliadas y operadores privados.

Además, los gobernadores de estos estados también se han comprometido a aceptar refugiados afganos: California, Iowa, Maryland, Massachusetts, Carolina del Sur, Utah, Virginia y Wisconsin, así como el Departamento de Defensa en Texas, informó Fox News.

Miles de tropas estadounidenses han asegurado el aeropuerto capitalino Hamid Karzai y están intensificando los esfuerzos de transporte aéreo, para evacuar de 5,000 a 8,000 pasajeros por día. Sin embargo, dicen que el simple hecho de llegar al aeropuerto de Kabul es arriesgado no sólo por los talibanes, sino también por las bandas itinerantes.

Afghanistan is the most recent example of American interventionism gone wrong. We must ensure that the Afghan people are given refuge. In doing so, we should reassess the humanity and viability of the White House’s limit on refugee arrivals — and exceed that limit if necessary. — Jamaal Bowman (@JamaalBowmanNY) August 16, 2021