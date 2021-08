Jordi Alba siguió el ejemplo de Piqué: se bajó el sueldo para colaborar con el FC Barcelona

Para nadie es un secreto la complicada situación económica por la que atraviesa el Fútbol Club Barcelona. La deuda es de cientos de millones de dólares, y el club, a pesar de haber perdido a Messi -gran carga económica-, sigue en una crisis prácticamente letal. Piqué dio el primer paso de rebajarse el salario, y este lunes Jordi Alba siguió su ejemplo.

