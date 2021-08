Líderes latinos de Albany apoyan llegada de Kathy Hochul a la Gobernación de NY con pliego de exigencias

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A las 12:01 de la madrugada de este martes, habrá cambio de mando en el Estado de Nueva York. Tras la salida de la Gobernación, de Andrew Cuomo, en medio de un sonado escándalo de acoso sexual a mujeres de su Administración, la actual vicegobernadora, Kathy Hochul, hará historia al convertirse en la primera mujer en asumir la jefatura del Estado, tras hacer su juramento.

Y en medio del “nuevo comienzo” para el Estado, como la funcionaria ha definido su arribo al poder, del que ha intentado alejarse plenamente del saliente gobernador Cuomo, líderes latinos, miembros de la Legislatura estatal, coincidieron en que reciben en el cargo a la nueva gobernadora con un voto de confianza, pero al mismo tiempo, con un llamado a la acción.

Desde sus diferentes distritos, los políticos latinos exigen que desde el día 1 la gobernadora Hochul tome medidas efectivas para manejar las necesidades más urgentes de las comunidades más vulnerables alrededor del Estado, entre ellas a los inmigrantes y trabajadores.

Esa fue la postura de la asambleísta Carmen de la Rosa, la política hispana de mayor poder en la cámara baja de la Legislatura estatal.

“Le deseamos a la Gobernador Hochul la mejor de las suertes, y aplaudimos el convertirse en la primera mujer en el Estado de Nueva York en llegar a esa posición, lo que es un punto de alegría y regocijo, porque finalmente estamos rompiendo una barrera que había existido, pero sabemos, que la jornada que le espera va a ser muy difícil, porque el estado está en un momento de gran crisis“, dijo la política del Alto Manhattan. “Por eso tenemos que trabajar con ella para asegurarnos, en especial, de que el proceso de recuperación de Nueva York sea equitativo y justo para las comunidades trabajadoras, inmigrantes y para las minorías. Y por ello, una prioridad urgente es actuar sobre la moratoria de rentas, que expirará en unos días (31 de agosto)”.

De la Rosa urgió a la nueva mandataria estatal a que impulse una extensión de dicha moratoria, a fin de evitar “una catástrofe” que agrave la crisis que ha dejado la pandemia del COVID, y pidió medidas en otros terrenos como la salud, el seguro médico, educación y agilidad en el Fondo de Trabajadores Excluídos para que indocumentados del estado puedan recibir pronto los dineros que se aprobaron para ellos.

“Para comunidades como la mía, la moratoria significa la diferencia entre un desplazamiento masivo o inquilinos viviendo en dignidad. La Gobernadora tiene el poder de llamar a una sesión extraordinaria para expandir esa moratoria, al igual que los líderes legislativos. Y es un tema importante, porque depende de sus decisiones, en los próximos días puede haber una crisis de vivienda, que empeoraría las crisis de salud pública e ingresos, por lo que espero el llamado a una nueva sesión”.

La política de origen dominicano aseguró también que espera que Hochul nombre en cargos altos en su Administración a personas latinas, no solo para que haya una representatividad justa, sino porque ayudarán a manejar mejor la búsqueda de soluciones a las necesidades de esas comunidades.

“Esperamos que juguemos un papel merecido en su Gobierno, con posiciones relevantes, donde se pueda abogar por nuestras comunidades en la mesa de decisiones, y queda por mirar el compromiso que ella tendrá en ese sentido, porque hasta ahora no ha anunciando a ningún latino como parte de su gabinete y esperamos que lo haga”, dijo la dominicana.

La senadora Julia Salazar, presidenta del Comité de Asuntos de la Mujer, crimen y cárceles, también se mostró optimista sobre el cambio de mando en el Estado y dijo que un detalle relevante es que las relaciones entre la Legislatura y la Administración Estatal serán más amables. Al mismo tiempo, recalcó que aunque hace más de una década, la gobernadora Hochul mostró posturas contra las comunidades inmigrantes, dio un giro de 180 grados hace mucho y hoy respalda y respeta a las comunidades más vulnerables.

“Aunque ella tuvo un récord de hace muchos años, con posiciones duras relacionadas con inmigración, sabemos que ultimadamente cambió sus posturas con un trato mejor a nuestras comunidades, y basada en la imagen positiva que tengo como legisladora trabajando con ella, creo que va a significar un cambio positivo para nuestro Estado. Va a ser más fácil y más productivo trabajar con ella en la oficina que con el gobernador Cuomo”, dijo la líder política de Brooklyn.

“Ella es una mujer que se comunica más respetuosamente y de manera más efectiva que lo que hacía Cuomo con los oficiales electos, y eso marca una gran diferencia, pues se puede avanzar más cuando hay un gobernador con quien es placentero trabajar, como lo es ella”, dijo Salazar, advirtiendo que la nueva mandataria ha mostrado su interés en tomar acciones sobre el temor de eventuales desalojos de miles de inquilinos. “Espero ver cambios como en el Programa de Emergencia de Asistencias de Rentas, cuyo proceso ha sido inefectivo hasta ahora, y es en parte porque Cuomo estaba distraído por su escándalo. Espero que se vea pronto una diferencia positiva en eso y sé que ella está con ganas de hacer las cosas bien e impedir una crisis de desalojo”.

El senador Gustavo Rivera, otra de las voces latinas de mayor poder en la Legislatura estatal, tras desearle éxito a Hochul, advirtió que la nueva Gobernadora deberá actuar con prontitud para resolver el caos que hay en muchos asuntos debido a la falta de acciones de Cuomo.

“No hay duda que la Gobernadora Hochul enfrentará muchos desafíos, debido a que muchos asuntos de suma importancia para nuestro estado fueron completamente desatendidos por la administración saliente, que se enfocó casi exclusivamente en su supervivencia política”, dijo el político de El Bronx, mencionando los puntos clave que debe encarar Hochul para ayudar a la comunidad hispana.

“Para nuestras comunidades latinas, espero que la Gobernadora se enfoque en los temas claves que están afectando a nuestras comunidades, como la batalla en contra de la nueva ola de COVID-19, la reapertura segura de nuestras escuelas públicas, así como también el óptimo funcionamiento tanto del programa de alivio de la renta como el Fondo de Trabajadores Excluidos”, advirtió Rivera. “Este re-enfoque hará una gran diferencia y estoy listo para trabajar con ella desde su primer día en el cargo”.

La asambleísta Jessica González-Rojas también aseguró que ve un horizonte positivo y pidió a la nueva mandataria estatal que impulse de inmediato más legislaciones de corte progresista para proteger y promover los derechos de comunidades vulnerables.

“Seguimos luchando contra una pandemia que ha afectado a nuestras comunidades de color, los inmigrantes indocumentados y las mujeres. Esta transición brinda muchas oportunidades para promulgar proyectos de ley de justicia para el ambiente, para cuidado de salud universal y legislación sobre acoso sexual, y más. No podemos perder más tiempo”, mencionó la legisladora de Queens.

El asambleísta Kenny Burgos, por el condado de El Bronx, el de mayor pobreza en el Estado, hizo un llamado a la gobernadora entrante para que centre sus primeros días en el programa de alivios de pago de rentas atrasadas, que ha sido duramente criticado por su lentitud, y en la lucha contra el coronavirus, ante el aumento de casos.

“Como es un momento crítico en la historia de nuestro Estado, el enfoque principal debe estar en garantizar que todos los neoyorquinos reciban el alivio de alquiler y Covid que tanto necesitan, y extender la moratoria de desalojo”, dijo el político. “Con sus décadas de experiencia en el servicio público, estoy seguro de que nuestra nueva gobernadora Kathy Hochul hará de esto una prioridad máxima y hará que nuestro estado avance”.

Jonathan Rivera, asambleísta estatal por Buffalo, le dio su respaldo pleno a la nueva mandataria y dijo que conoce muy bien las necesidades de cada condado, por lo que puede abordar mejor la búsqueda de soluciones a las problemáticas.

“La vicegobernadora Kathy Hochul es más que capaz de asumir la responsabilidad del puesto de gobernadora y restablecer la dignidad en el cargo. Ha pasado más de 25 años en el gobierno, que comenzó aquí en el oeste de Nueva York (en el Distrito 149 de la Asamblea), con un período de 14 años en la Junta Municipal de Hamburgo, antes de convertirse en secretaria del condado de Erie y luego en congresista”, dijo Rivera. “Su experiencia y sus viajes por todo el estado la posicionan bien para comprender las necesidades y problemas de todos los neoyorquinos y junto con mis socios en el gobierno, espero dar la bienvenida a la primera gobernadora en la historia del estado, un hito que se debió desde hace mucho tiempo, y trabajar con ella para restaurar la confianza en Albany e impulsar iniciativas legislativas clave”.

El asambleísta Robert Rodríguez, de Manhattan solicitó a la mandataria que de mayor visibilidad a la comunidad latina en puestos de poder.

“Es imperativo que tengamos líderes en el gobierno que representen lo que defendemos en el estado de Nueva York y, lo que es más importante, que tengamos un liderazgo latino en el gobierno que se alinee con las prioridades de la comunidad latina”, comentó el político. “En esta coyuntura, debemos centrar la seguridad pública y la recuperación de nuestra economía como prioridades para el estado. Espero trabajar con la gobernadora Kathy Hochul y creo que hará un excelente trabajo al priorizar las necesidades de todos los neoyorquinos”.

Cuomo lanza pullas en su despedida

Y a solo horas de la posesión de Kathy Hochul como su sucesora en la Gobernación, Andrew Cuomo se despidió de los neoyorquinos y del cargo, con un discurso, en donde siguió defendiendo su inocencia sobre las acusaciones que lo enlodaron y lanzó dardos hacia el sistema de justicia y los medios.

“Habrá otro momento para hablar sobre la verdad y la ética de la situación reciente que me involucra, pero déjenme decir ahora que, cuando el gobierno politiza las acusaciones y los titulares condenan sin hechos, se socava el sistema de justicia, y eso no sirve a las mujeres, y no sirve a los hombres, ni a la sociedad”, comentó Cuomo. “Por supuesto, todos tienen derecho a presentarse y aplaudimos su valentía y coraje al hacerlo, pero las acusaciones aún deben ser examinadas y verificadas, ya sean hechas por una mujer o por un hombre. Ese es nuestro sistema de justicia básico”.

El gobernador saliente recalcó que pronto su buen nombre será resarcido y criticó el manejo con el que se realizó la investigación de las acusaciones en su contra.

“Entiendo que hay momentos de intensa presión política y frenesí mediático que provocan apresuramiento en el juicio. Pero eso no es correcto. No es justo ni sostenible. Los hechos aún importan“, dijo el demócrata. “El informe de la Fiscal General fue diseñado para ser un petardo político sobre un tema explosivo. Y funcionó. Hubo una estampida política y mediática. Pero la verdad saldrá a la luz con el tiempo, de eso estoy seguro”.

En su mensaje, donde trató de mantener todavía un tono de mandatario, Cuomo también destacó temas que el Estado debería tomar como prioridad tras el cambio de mando ejercido por su sucesora.

“Kathy Hochul se convertirá en gobernadora y creo que aceptará el desafío. Todos le deseamos éxito (…) Hay un trabajo real por hacer y será necesario que el gobierno funcione al más alto nivel… Debemos mantener a las personas y las empresas prosperando en este estado. El crimen debe ser controlado y tenemos que ser inteligentes al respecto”, dijo el líder político, quien hizo mención especial a las fuerzas del orden. “Ningún gobernador de la nación ha aprobado medidas más progresistas que yo, pero no estoy de acuerdo con algunas personas de mi propio partido que pidieron retirar los fondos a la policía. Creo que es equivocado. Creo que es peligroso”.

Cuomo lanzó pullas a la Administración de Bill de Blasio, uno de sus principales detractores, y puso a la Gran Manzana como un ejemplo de crisis entre la policía y las comunidades.

“La violencia armada y el crimen están asolando los centros urbanos. Miren la ciudad de Nueva York. La mayoría de las víctimas son pobres, negros y morenos. Reformar la policía debe ser el objetivo. Poner fin a la discriminación por parte de la policía, poner fin al uso innecesario de la fuerza y luego restablecer la confianza y el respeto entre la policía y la comunidad a la que sirven”, afirmó el saliente mandatario.

El político mencionó una larga lista de logros conseguidos en el Estado de Nueva York por los que se dio crédito como parte de su rol de Gobernador durante los últimos 10 años, entre ellos el plan de energía verde, el matrimonio igualitario, la lucha por la igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ, el freno a las armas y asesinatos en masa, el aumento del salario mínimo, la lucha contra el racismo y el antisemitismo, y su labor para manejar la pandemia del COVID-19.

“Debemos enfocarnos en la amenaza inmediata, que es la variante Delta y COVID. Y estoy muy preocupado por esto personalmente. Por favor, no olviden lo que aprendimos juntos el año pasado y no olviden lo que logramos. Pasamos de la tasa de infección más alta del país a la más baja. Hicimos lo que nadie pensó que se podía hacer”, dijo Cuomo. “Cuando el resto de la nación metió la cabeza en la arena, negó la ciencia y jugó a la política, nos enfrentamos a los hechos y tomamos las decisiones difíciles pero necesarias. Y mientras nuestra tasa de infección bajó, otros estados han aumentado”.

Cuomo concluyó pidiendo a los líderes políticos del Estado que sigan la ruta que él marcó, con más acciones y menos retórica, algo que a él mismo le criticaron en repetidas ocasiones, especialmente en asuntos relacionados con trabajadores, inmigrantes indocumentados y comunidades vulnerables.

“No es lo que decimos en la vida lo que importa. Es lo que hacemos. Y lo mismo es cierto para nuestros funcionarios electos y nuestro gobierno. Hemos desarrollado, durante la última década, un nuevo paradigma de gobierno en este estado, un gobierno que realmente funciona y realmente funciona para la gente. Suena simple, pero es toda la diferencia del mundo. No podemos retroceder“, dijo el saliente Gobernador, admitiendo su mea culpa por no haber hecho más. “En resumen, no hicimos todo lo que queríamos, ni siquiera todo lo que deberíamos haber hecho. Y no siempre lo hicimos del todo bien. Pero quiero que sepan desde el fondo de mi corazón, que todos los días trabajé con todas mis fuerzas. Lo di todo, e hice todo lo posible para cumplirlo. Y esa es la verdad honesta ante Dios”.

