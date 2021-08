Ritual satánico: una cadena de televisión lo transmitió por error y se hizo viral

Seguro que en más de una ocasión te ha tocado ver algún error transmitido durante un programa de televisión en vivo, ya que el ritmo de trabajo de estas producciones hace que en ocasiones se comentan cierto tipo de resbalones de los cuales es imposible dar marcha atrás.

Sin embargo, en las últimas horas un canal de televisión en Australia llamado Australian Broadcasting Corporation (ABC, por sus siglas en inglés) se encuentra en boca de todos luego de que cometieran un grave fallo durante la transmisión de su noticiero estelar nocturno.

Resulta ser que la presentadora del noticiero, Yvonne Yong, estaba dando pie a una nota acerca de la propuesta que recientemente se planteó en el estado de Queensland, donde buscan que se considere un crimen el herir o provocar la muerte a perros y caballos que trabajan en la policía. Todo transcurría perfectamente hasta que se hizo una pequeña pausa en pantalla.

Tras un pequeño corte en la transmisión, comenzó a reproducirse un video en donde se puede ver a una persona vestida toda de negro y se encuentra acompañada por otras dos. De repente, grita: “¡Salve, Satanás!”, y en las imágenes también se puede ver una cruz que está al revés, así como una especia de altar que tiene el símbolo del pentagrama, dando a entender que se trataba de un ritual satánico.

ABC's satanic slip-up. What was going on here? @abcnews pic.twitter.com/D1dWfjOYhM

— Media Watch (@ABCmediawatch) August 19, 2021