Egan Bernal perdió tiempo: “El ciclismo es atacar y reventar”

El colombiano Egan Bernal (Ineos) volvió a perder tiempo respecto a sus rivales directos en la décima etapa de la Vuelta a España, con final en Rincón de la Victoria.

El ganador del Tour 2019 y del Giro 2021 trató de contestar al ataque de Roglic en la subida a La Almachara, pero el de Zipaquirá reventó y perdió 37 segundos.

“Dejando a un lado el tiempo que perdí, me sentí bien en la subida y tuve buenas piernas, hasta que me quedé. Salir al ataque de Roglic fue un poco el impulso de corredor, me sentía bien y salí detrás de él, eso es el ciclismo: atacar y luego reventar”, explicó en la meta.

El Ineos no tuvo su mejor día, ya que junto a Bernal entró su compañero Adam Yates, quien se dejó en meta el mismo tiempo.

¡Egan Bernal sigue al frente de la clasificación de los jóvenes!#CiclismoEntreGrandes pic.twitter.com/vUmYheDAMd — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) August 24, 2021

“Había que estar a la expectativa porque podía pasar de todo. La carrera podía ir tranquila con la fuga o volverse loca, hay que estar preparado para todo. La idea de que se metieran en la fuga Narváez y Van Baarle era que intentaran ganar la etapa, que es otro objetivo del equipo”, señaló.

Bernal dijo no sentirse afectado por el calor, pero espera con esperanza las etapas decisivas de Asturias, donde el tiempo puede tener influencia.

“El calor no me sienta tan mal, espero defenderme bien en Asturias también, aunque luego igual el frío me sienta peor. Hay que ir día a día”, dijo.

