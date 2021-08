Gigi Donnarumma retó al costarricense: “La competencia con Keylor Navas no me asusta”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En la constelación de estrellas que han llegado al PSG en el mercado de verano está el guardameta italiano Gigi Donnarumma, actual campeón de la Eurocopa. Está listo para competir y al frente tendrá de rival a Keylor Navas, un arquero con jerarquía.

Por ahora el titular es el guardameta costarricense y el italiano llegó tras unas vacaciones por competir hasta el final en la Euro. Sin embargo, dice que ya está listo para ser el número uno.

“Vine a París a jugar. El PSG me buscaba y me quería. Y yo quería al PSG, la competencia no me asusta, Navas es un gran portero, pero yo estoy aquí para jugar, la competencia es buena para los dos, y para mí también me hace crecer mucho”, declaró en una entrevista para Canal +.

Sabe que es el futuro en su posición al tener 22 años de edad y su rival de turno ya cumplió 34 calendarios. Sin embargo, ser más joven no lo hace un inexperto bajo palos, ya que en el AC Milán jugó 215 partidos y dejó su valla invicta en 88 ocasiones.

Además, es el arquero titular de la Selección Italiana y ya disputó 33 partidos internacionales.

“Vine aquí a jugar y por eso daré todo para ser titular, pero está bien que haya competencia porque nos hace crecer mucho. Estoy listo, muy listo para jugar”, agregó.

Aseguró llevarse bien con el tico.

“La competencia con Navas no crea problemas en el vestuario, y siempre la hay en grandes equipos. Keylor es una muy buena persona, nos saludamos, somos amigos así que no hay problema. Quiero convertirme en el número uno del mundo, y con trabajo y determinación espero triunfar”, finalizó.

