Golpe bajo: la Premier League no dejará que sus futbolistas viajen a las Eliminatorias Sudamericanas

Los 20 clubes que integran la Premier League, conjuntamente con los directivos de la liga, decidieron de forma unánime evitar que sus futbolistas viajen en la próxima Fecha FIFA a países que estén en lista roja el próximo mes. Es decir, a Sudamérica no vendrán para las Eliminatorias.

“La decisión de los clubes, que cuenta con el firme apoyo de la Premier League, se aplicará a casi 60 jugadores de 19 clubes de la Premier League que viajarán a 26 países de la lista roja en la ventana internacional de septiembre”, reza el comunicado.

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month

