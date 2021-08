La Justicia indemniza a FIFA con $201 millones de dólares por delitos de exfuncionarios

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha concedido una indemnización de $201 millones de dólares a la Fundación FIFA “por las pérdidas sufridas por la Concacaf, la CONMEBOL y la propia FIFA como resultado de varias décadas de tramas de corrupción en el fútbol” y “en compensación por las actividades delictivas de varios exfuncionarios“, informó este martes el máximo organismo del fútbol mundial.

The United States Department of Justice has awarded the sum of USD 201 million to the FIFA Foundation as compensation for the losses suffered by FIFA, Concacaf and CONMEBOL as victims of decades of football corruption schemes.

“La suma fue sustraída de las cuentas bancarias de los exfuncionarios involucrados durante años en tramas de corrupción futbolística por las que fueron procesados“, explicó la FIFA en un comunicado en el que anunció que dicha indemnización se destinará al recién creado Fondo de Condonación del Fútbol Mundial, “establecido bajo los auspicios de la Fundación FIFA para financiar proyectos que influyan de manera positiva en comunidades de todo el mundo”.

Dicho Fondo se centrará en programas juveniles y comunitarios y destinará cantidades específicas a proyectos de la Concacaf y la CONMEBOL para paliar los “tremendos daños” sufridos a causa de las tramas de corrupción. “Además, todos los proyectos serán supervisados de forma rigurosa con auditorías y controles de cumplimiento que garanticen una total transparencia y rendición de cuentas”, añadió la FIFA.

“Me complace enormemente que el dinero sustraído ilegítimamente regrese ahora al fútbol para cumplir su auténtico propósito, su finalidad debida desde el principio”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino tras conocer la decisión de las autoridades judiciales de Estados Unidos, a las que expresó su “más sincero agradecimiento” por la “rapidez y eficacia” demostrada en este caso.

“I am delighted to see that money which was illegally siphoned out of football is now coming back to be used for its proper purposes," Gianni Infantino says.

