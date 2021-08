La pandemia no ha detenido las construcciones: esperan 20,000 nuevos apartamentos este año en Nueva York, la mayoría en Queens y Brooklyn

Nueva York es la segunda zona metropolitana con más construcciones de vivienda actualmente en todo EE.UU., sólo superada por Dallas-Fort Worth (DFW), en Texas.

Se espera que “la gran NYC”, que incluye zonas de Nueva Jersey, sume 19,375 nuevos apartamentos este año, según estimaciones de Yardi Matrix. En Dallas, la cifra es ligeramente superior: 21,173 unidades residenciales proyectadas para llegar al mercado antes de finales de 2021, en un sector laboral con amplia presencia hispana.

En tercer lugar se ubicó Phoenix (Arizona), con casi 16,000 nuevos apartamentos para 2021, siendo la región metropolitana con más avance, luego estar 8va en 2020 y en el puesto 15to en 2019.

“A pesar de las difíciles circunstancias generadas por la pandemia y el alto costo de la madera, la construcción de apartamentos sigue siendo sólida y se espera que se entreguen más de 330,000 nuevas unidades de alquiler para fines de 2021″ en todo el país, según el comunicado de RENTCafé, portal de búsqueda de apartamentos en todo el país y parte de Yardi Matrix.

En NYC el informe destaca que las cifras actuales de construcción son parecidas a las de antes de la pandemia, ya que en 2019 hubo 19,845 nuevos apartamentos. En 2020 sí hubo una pequeña baja con sólo unas 17,000 unidades completadas, la menor cifra en cinco años.

Actualmente sólo Dallas-Fort Worth supera a Nueva York, pero mientras allá están experimentando una caída del 13% en comparación con 2020, las proyecciones en la zona metropolitana de NYC son de un aumento de 11%.

Queens es el mercado más popular para la construcción de apartamentos este año en la zona y se espera allí casi 3,500 nuevas unidades, sobre todo en vecindarios como Jamaica y Long Island City. Brooklyn le sigue con una estimación de 2,400 apartamentos.

Jersey City (NJ) se considera parte de la región metropolitana y allí proyectan alrededor de 1,749 unidades para fin de año, cifra por encima de Manhattan (1,272). El reporte nacional puede leerse en detalles aquí.

San Francisco saw the second-greatest rebound in renter interest of any major U.S. city. Only New York saw a greater percentage increase in move-in applications. Check out @susieneilson's piece for @sfchronicle 👇 https://t.co/zyGVNaHQkc

— RENTCafe.com (@RENTCafecom) August 19, 2021