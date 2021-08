Apuñalaron en la cara a un hombre mientras llevaba una pizza en Nueva York

Sin pudor, la violencia parece no tener límites en las calles de Nueva York, incluso a plena luz y contra transeúntes desarmados.

Un nuevo video impactante fue divulgado ayer por NYPD en procura del sospechoso de un episodio de violencia callejera. Esta vez, un joven de 25 años que sostenía una caja de pizza fue apuñalado repetidamente en la cara mientras esperaba en una acera de Brooklyn.

Según la policía de Nueva York, el hecho ocurrió en 71 Hegeman Avenue cerca de Bristol Street en Brownsville, alrededor de las 5:20 p.m. del sábado. El dramático video captó que una mujer se acercó a la víctima y aparentemente le dijo algo, quizá para distraerlo. Enseguida un hombre llegó y lo comenzó a apuñar sin hablar. La mujer y otro espectador observaron y no hicieron nada durante el asalto.

A la víctima, que fue apuñalada en la cara y el estómago, la trasladaron al Brookdale University Hospital Medical Center en condición estable. Allí afirmó que no conocía a su atacante. La policía aún está investigando las circunstancias y lo que provocó el sangriento ataque, reportó New York Post.

El caso recuerda el ataque salvaje con hacha que sufrió un hispano la semana pasada, por un veterano militar latino con aparentes problemas de salud, dentro de un cajero automático (ATM) de Chase Bank en el Distrito Financiero.

No se han realizado arrestos sobre este ataque en Brooklyn. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨for an Assault in front of 71 Hegeman Avenue #brownsville #brooklyn On 8/21/21 @ 5:22PM Reward up to $3500 Seen him? Know who he is? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcall pic.twitter.com/chmH16jW9l

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 24, 2021