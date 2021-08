Leonardo sobre la oferta por Mbappé: “No es la cantidad que consideramos”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Entramos a la recta final del mercado de fichajes y el caso Kylian Mbappé llegó a un momento cumbre entre Real Madrid y París Saint-Germain. Florentino hizo una oferta por €160 millones y por ahora no es suficiente para que desde el PSG abran la puerta del Parque de los Príncipes a una de sus estrellas.

Leonardo, director deportivo del PSG, respondió preguntas a un grupo de cinco medios (Marca, L’Équipe, Le Parisien, AFP y RMC) para actualizar el estatus de la oferta sobre Mbappé.

“Siempre he dicho eso, que no se irá libre, con Mbappé hemos hablado mucho, con él, con los padres, con su entorno, hemos recorrido un camino muy largo con él. Jamás le hemos abierto la puerta, lo habríamos hecho antes buscando eso. Sé que la gente dice que yo quiero vender, pero Nasser y yo tenemos la misma opinión, tenemos la misma opinión, no estamos divididos. Si alguien quiere irse, no le vamos a decir no, pero lo hará bajo nuestras condiciones. Veremos qué pasa”.

En ese sentido, el directivo brasileño indicó que la oferta del club español no es suficiente para dejar marchar a Mbappé.

“Consideramos que la oferta no es suficiente. No voy a confirmar cifras pero es sobre los €160 millones. Es menos de lo que pagamos por él (€180 más bonus), pero esto va más allá de eso. Es la forma en que se ha hecho, irrespetuosa. Hemos hecho todo para que Mbappé esté con nosotros y a una semana no vamos a cambiar el plan. Kylian es el centro del proyecto, pero no está por encima. Pero si se queda o se va, será siempre con nuestras condiciones. Si quiere irse, se va, pero con nuestras condiciones como cualquier otro jugador. No podemos cambiar el plan a una semana del cierre del mercado. Si un jugador se quiere ir, se va, pero bajo nuestras condiciones”, agregó.

Confirmó que todavía el PSG le debe dinero al Mónaco por el fichaje del francés campeón del mundo en 2018. Marca reveló que es aproximadamente €35 millones de euros.

