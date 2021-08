Jeque qatarí anuncia que el Real Madrid ofrecerá más de $210 millones de dólares por Kylian Mbappé

El jeque qatarí de moda en el mundo del fútbol está de vuelta. Tras anticipar el fichaje de Lionel Messi por el PSG e incluso atreverse a mostrar una camiseta del argentino con los colores parisinos, “Qatarí” adelantó este lunes que el Real Madrid sí hará una oferta por Kylian Mbappé en la última semana del mercado de fichajes de verano.

Primero, a inicios de la tarde, señaló que el PSG está considerando vender a Mbappé, puesto que éste sigue sin firmar la renovación con el club. “El Real Madrid aún no ha realizado una oferta por el delantero, solo un club lo ha hecho en las últimas semanas, y fue uno inglés“, agregó.

— محمد الكعبي (@Qatari) August 23, 2021