“Sólo un milagro la hubiese salvado”: niña de 6 años murió arrollada cruzando la calle en Nueva York

El conductor de una camioneta SUV atropelló fatalmente anoche a una niña de 6 años mientras cruzaba una calle de Brooklyn con su madre, dijeron fuentes policiales.

La menor caminaba por la intersección de 12th Ave. y 67th St. en Dyker Heights alrededor de las 8:50 p.m. cuando una camioneta Lexus giró a la izquierda en 67th St. y la golpeó. Fuentes policiales dicen que la víctima vivía cerca de allí.

“Yo estaba tratando de consolar a la madre. La niña yacía junto a la boca de incendios, la sangre le salía del pecho. Estaba cubierta de sangre ”, dijo a Daily News la vecina Linda Guerin, de 69 años, quien vive a unos pasos del lugar del accidente. “La madre seguía gritando… Yo quería que Dios salvara a este niña, pero hubiera sido necesario un milagro”.

Paramédicos llevaron a la pequeña al Maimonides Medical Center, pero no pudieron salvarla, dijo la policía. El conductor permaneció en la escena, mientras la policía estaba investigando el accidente.

“Escuché gritos y pensé que venían de mi televisor. Fue un continuo grito. Salí y sucedió allí mismo”, dijo otra vecina mujer, quien solo dio su primer nombre como Glenda, señalando la escena del accidente.

Agregó que esa intersección es peligrosa. “No hay cámaras aquí”, dijo. “Llevo18 años, ¿sabes cuántos accidentes ha habido? Conducen como locos, pasan semáforos en rojo, aceleran… Estoy harta de esto”.

Un récord de 124 personas fallecieron en el tráfico de NYC del 1 de enero al 30 de junio de 2021: 64 peatones, 52 ocupantes de autos y 8 ciclistas. Ha sido el semestre más mortal en el asfalto y aceras desde que el alcalde Bill de Blasio asumió el cargo en 2014, según un nuevo informe, a pesar de su promesa de reducir las fatalidades por accidentes de tránsito con su programa “Visión Cero” (Vision Zero) para hacer una urbe “más segura para los caminantes”.

