Varias calles de Nueva York están entre las más mortales para peatones en EE.UU.

Broadway Av entre las calles 173 y 185 (Alto Manhattan) y Rockaway Av entre Belmont Av y Herkimer St (Brooklyn) son dos de los tramos viales más mortales para peatones en todo EE.UU.

El primer semestre de 2021 ha sido el más mortal en el asfalto de NYC desde que el alcalde Bill de Blasio asumió el cargo en 2014, según un nuevo informe, a pesar de su promesa de reducir las muertes por accidentes de tránsito a cero, con su programa “Visión Cero” (Vision Zero) para hacer una ciudad “más segura para los caminantes”.

Un récord de 124 personas fallecieron en el tráfico de NYC del 1 de enero al el 30 de junio de 2021: 64 peatones, 52 ocupantes de autos y 8 ciclistas, destacó New York Post citando un informe local.

Aparte, el estudio nacional sobre las muertes viales, publicado por Journal of Transport and Land Use, fue realizado por investigadores de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, la Universidad Estatal de Arizona y la empresa de planificación Toole Design Group. En total, 14 calles de NYC fueron identificadas como peligrosas, incluyendo Grand Concourse entre 179th St and Field Pl. en El Bronx, y Jamaica Ave entre 85th St y 98th St, en Queens. El único otro corredor de Brooklyn que figura en la preocupante lista es Brighton Beach Avenue, destacó Patch.com.

“Los fallecimientos de peatones en EE.UU. se encuentran en su nivel más alto en casi tres décadas y representan una proporción creciente del total de muertes por accidentes de tránsito (16%). Para lograr la visión de un sistema de transporte futuro que produzca cero muertes, se debe mejorar la seguridad de los peatones. En este estudio, examinamos toda la red de carreteras de EE.UU. para identificar los corredores “puntos calientes” de choques de peatones fatales: secciones de una carretera de 1,000 metros de largo donde ocurrieron seis o más choques de peatones fatales durante períodos de ocho años. Identificamos 34 corredores de puntos críticos durante 2001-2008 y 31 en 2009-2016″.

En Broadway entre las calles 173 y la 185, junto a partes de la autopista West Side, se han registrado siete muertes en ese período de 16 años. “De acuerdo con datos del portal NYC Crash Mapper, que registra los accidentes ocurridos en la ciudad desde 2011 hasta la fecha, en este tramo de Broadway ha habido, además de los siniestros mortales, un total de 227 accidentes en los que han resultado heridos 48 ciclistas, 95 peatones y 132 personas a bordo de vehículos”, resumió NY1 Noticias.

Y en toda la Junta Comunitaria 12, que abarca Inwood y Washington Heights, ha habido casi 5 mil accidentes vehiculares, 18 muertos y más de 6 mil heridos desde 2011.

En Rockaway Avenue, entre Belmont Av y Herkimer Street, ocho personas murieron durante el lapso de 16 años estudiado. En total, allí ha habido 380 choques desde 2011, dejando 27 ciclistas, 114 peatones y 450 automovilistas heridos.

A principios de mayo, las muertes de peatones en la ciudad ya habían aumentado 58% en comparación con el mismo período de 2020. Desde la pandemia también hay más pedalistas -repartidores y paseantes- en las calles. El alquiler y compra de motos y bicicletas lleva rato experimentando un auge en la ciudad, y muchos de sus usuarios irrespetan los semáforos y el sentido de las vías y, además, han tomado las aceras, amenazando aún más a los caminantes.

Las 14 vías de NYC identificadas en el estudio entre las más peligrosas del país son:

-Rockaway Av entre Herkimer St y Belmont Av. Brooklyn.

-Canal St entre West Broadway y Bowery. Manhattan.

-Brighton Beach Av entre Ocean Pkwy y Brighton 13th St. Brooklyn.

-Bowery entre Pell St y Stanton St. Manhattan.

-East 14th St between Union Sq y 1st Ave. Manhattan.

-1st Ave entre E 11th y 23rd St. Manhattan.

-9th Ave entre W 36th St y W 48th St. Manhattan.

-8th Ave entre W 33rd St y W 45th St. Manhattan.

-Grand Concourse entre 179th St and Field Pl. El Bronx.

-Church St entre Barclay y Canal St. Manhattan.

-US Highway 9/Broadway entre W 173rd St y W 185th St. Manhattan.

-E 23rd St entre 1st y 5th Av. Manhattan.

-Jamaica Ave entre 85th St y 98th St. Queens.

-W 125th St entre 5th y 2nd Av. Manhattan.

The stretch of Rockaway Avenue is one of the nation's worst streets for walkers, according to a study. https://t.co/1ru0FWYGub — Prospect Hts Patch (@ProspectHtPatch) July 20, 2021