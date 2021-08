Tachan de “hipócrita” a Mon Laferte tras anunciar su embarazo y estar a favor del aborto

Mon Laferte compartió hace unos días con sus más de tres millones de seguidores en Instagram una de las mejores noticias para ella, pues después de estar por un año intentándolo, está embarazada.

“Seré mamá, no sé en qué me metí, pero qué hermosa es la vida. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así”, son algunas de las líneas que escribió.