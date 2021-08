50 empleados de Starbucks intentan formar un sindicato en Nueva York

Cincuenta trabajadores de Starbucks del área del Buffalo, Nueva York, están trabajando para formar un sindicato. De lograr tener éxito, este sería el primero en toda la historia de la cadena de cafés.

Los trabajadores formaron un comité organizador con el nombre de ‘Starbucks Workers United’ y ya publicaron en Twitter una carta pública dirigida al CEO de la empresa, Kevin Johnson.

“Estamos formando una unión para sacar lo mejor de todos nosotros … Muchos de nosotros hemos invertido años de nuestras vidas en Starbucks, mientras que otros se han convertido recientemente en trabajadores. Todos tenemos una cosa en común: queremos que la empresa tenga éxito y queremos que nuestra vida laboral sea lo mejor posible “, se lee en la carta.

We are proud to announce that we have formed an organizing committee of SBWorkersUnited in the Buffalo region. Here is our letter to Kevin Johnson! pic.twitter.com/eOzPE4u1vy

— SBWorkersUnited (@SBWorkersUnited) August 23, 2021