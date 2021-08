A Vanessa Claudio le llueven severas críticas en su nuevo programa: la llaman prepotente y altanera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

De “altanera” no la bajan. Vanessa Claudio no está atravesando su mejor momento, al menos desde el punto de vista del público televidente de su nuevo programa “El Poder Del Amor”, producción que se graba en Turquía. La antigua panelista de Suelta La Sopa está siendo fuertemente criticada por la forma en la que se dirige a los participantes. Aseguran que está siendo muy “altanera” e incluso la llaman “prepotente”.

Parece que la actitud o la forma de ser de Vanessa Claudio no tiene muy contentos a algunos seguidores de este programa. A tal grado ha llegado el descontento que hay en su contra mensajes como este: “Esta presentadora cae mal, cómo sale siempre toda enojada y cómo les habla toda ordinaria. Me habla así y yo me regreso para mi país”.

Parece que algo que no gusta del desarrollo de Vanessa en el show es que para algunos ésta toma partido y no es imparcial a la hora de dirigirse a los participantes. Además, aseguran que mucho grita: “No sirves como moderadora de un programa, tienes que ser imparcial y no lo fuiste con Don Day”. Más de un seguidor está atacando a la puertorriqueña por cómo tomó partido en contra de Don Day: “Pésima conductora y cómo trata a Don Day, ya salieron los vídeos de cuándo él se sale… ¿Qué se cree?”.

Todo lo anterior lo han expuesto en este video en particular, en donde Vanessa Claudio anuncia el programa a través de la cuenta de Instagram del mismo.

La queja generalizada es la falta de imparcialidad por parte de la ex conductora de Venga La Alegría. “Esta anfitriona es aburrida; un tono de voz chillón”. Todo esto ha generado que además de lo anterior lleguen a llamarla “déspota”. “Pésima conductora. Es una persona déspota, deberían poner a una persona mucho más entusiasta con mejor vibra, Debieron hacer un mejor casting para este cargo”. Además insisten que siente mayor preferencia por México: “No es nada imparcial, se nota la preferencia que tiene por México”.

Algunos de los comentarios corresponden a esta publicación del 14 de agosto.

Hace una semana la producción compartió este video y ahí siguen las opiniones en contra de Vanessa Claudio: “No me gusta la presentadora. No “fluye”. Se corta mucho… A veces sus expresiones faciales son de, estoy en otro lado”.

Y siguen: “Cuando veo el programa me incomodan las acciones de la animadora con algunos participantes. No es una persona que sea parcial. No sabe ponerle un alto a los problemas con empatía y sólo permite que se expresen algunos sin darle oportunidad a otros”. Aseguran que da la impresión que Vanessa ya siente antipatía por ciertos participantes y que por esto no es imparcial.

