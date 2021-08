JoJo Siwa tendrá una pareja mujer en ‘Dancing with the Stars’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras convertirse en una estrella gracias a sus vídeos de YouTube, JoJo Siwa comenzó ya a expandir su carrera más allá de la esfera virtual protagonizando una nueva película con Will Smith y ahora participando en la próxima temporada del programa ‘Dancing with the Stars’.

Siwa, quien se declaró parte de la comunidad LGBTQ+ en enero pasado, reveló que romperá un tabú de 29 temporadas cuando se convierta en la primera estrella del programa en bailar con una pareja del mismo sexo.

“Bailar con una chica… me parece increíble. Voy a ser la mejor. Me muero de ganas de bailar todas las semanas y no puedo esperar a conocer a mi compañera. Estoy muy emocionada por un montón de razones”, aseguró en Twitter a través de un video. “Estamos haciendo historia. Esto nunca antes había sucedido en ‘Dancing With the Stars’. Siempre ha sido una pareja de chicos y chicas”, dijo a su vez.

Bring on the sequins and the sparkles. ✨ We’re SIWA excited for this! 🎀 #DWTS @itsjojosiwa pic.twitter.com/mzwezAm0An — Dancing with the Stars #DWTS (@DancingABC) August 26, 2021

Según Joelle Joanie, su nombre real, fue quien presentó la idea a los productores del programa de bailar con una chica y que, aunque espera una reacción violenta, no le importa.

“Va a ser complicado, sí, pero también va a significar mucho para muchas personas ahí fuera”, declaró al portal Variety.

‘Dancing with the Stars’ también reveló que la gimnasta olímpica Suni Lee será una de las participantes de este programa de baile. Los miembros adicionales del elenco, que acompañarán a Siwa se darán a conocer el 8 de septiembre.

Esta es la primera vez que dos mujeres se emparejarán juntas en las 30 temporadas del programa que se estrenará el próximo 20 de septiembre.

