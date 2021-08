‘Muñecos’ de Times Square piden “auxilio” tras aprobación de nueva ley que los arrinconará

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde el martes pasado, “Batman” no ha podido conciliar el sueño. “Batman” está muy preocupado.

Aunque en la historia original él es un súper héroe, listo para ayudar a los desvalidos y luchar contra el crimen y las injusticias que azotan a Ciudad Gótica, en la vida real asegura haber recibido una cachetada: “ARRGH!”, “AWK!”, “AWKKKKKK!”, “BAM!”, “BANG!”, “BANG“, que todavía lo tiene muy aturdido.

El Concejo Municipal, con una abrumadora mayoría, aprobó una ley que endurece las regulaciones de una norma previa del 2016, sobre la manera y los lugares en la popular plaza, en donde los Muñecos de Times Square, vendedores ambulantes y artistas callejeros no podrán ejercer sus labores.

Según la pieza de ley aprobada por el órgano legislativo de la Ciudad, impulsada por el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson y el concejal Keith Powers, se ordena la creación de una zona de distrito de los teatros alrededor de Times Square, en Manhattan, donde el Departamento de Transporte rediseñará las aceras para facilitar el desplazamiento seguro de los peatones.

En palabras de “Batman”, quien con acento ecuatoriano, y parado en pleno corazón de Times Square, posando al lado de turistas para ganarse algunas propias, la nueva ley busca “arrinconarlos” y eventualmente “sacarlos” a él y a decenas de trabajadores que se rebuscan la vida en el turístico punto de la Gran Manzana.

“El Concejo no está pensando en nosotros. Busca aniquilarnos y ahorcarnos para que al final no podamos hacer nada de dinero y tengamos que irnos de Times Square. Es una hipocresía de ellos decir que están pensando también en nosotros”, comentó “Batman”, quien se identificó bajo su disfraz como “Julio, a secas”.

El trabajador agregó que aunque admite que hace unos años muchos trabajadores de la zona abusaron y hasta trataron mal a turistas, imponiéndoles pagos obligatorios por sus fotos y siendo hostiles, lo que les creó mala fama, ahora las cosas han cambiado mucho, y los reportes de malos comportamientos por parte de ellos son inusuales.

“Nosotros mismos estamos siempre mirando a ver quién quiere aprovecharse y no lo permitimos, porque de acá comemos todos y lo que queremos es trabajar bien, seguir siendo parte de la imagen de Times Square y hacer que la gente se lleve un bonito recuerdo de nosotros. Hasta la policía puede dar fe de que nos estamos portando bien”, agregó el joven, padre de familia.

El NYPD no reveló si las faltas cometidas por los trabajadores callejeros en Times Square realmente han disminuido o no, como ellos reclaman como un detalle para que no sean arrinconados y puedan seguir moviéndose por la plaza libremente.

Vestida con un traje de Minie Mouse, otra trabajadora que se gana la vida en Times Square, pidió “auxilio” al alcalde Bill de Blasio para que no permita que la ley se haga efectiva, y les de la mano a quienes trabajan en als calles de Times Square, quienes mayormente son inmigrantes, y muchos de ellos confiesan ser indocumentados.

“De Blasio ha sido bueno con la gente inmigrante. Él siempre ha tratado de protegernos, pero esos señores del Concejo son malos y ahora quieren meternos casi en jaulas para que no ganemos nada, y nos muramos de hambre. No se vale”, dijo la trabajadora mexicana. “Ojalá que el Alcalde nos ayude y en vez de quitarnos espacios en Times Square, nos de más libertad para trabajar, como ha hecho la policía que la verdad, ya no nos molesta casi y entiende que nos estamos partiendo el lomo bajo el solo y todo para que nuestras familias coman”.

Pero los impulsores de la ley defienden el articulado, asegurando que le pondrá freno al “caos” y al “desorden” que presuntamente los vendedores ambulantes y personajes disfrazados hacen en Times Square, deambulando entre las calles 40 y 50, con Avenidas Séptima y Broadway, “como Pedro por su casa”, fuera de las diminutas zonas que fueron designadas en 2016 para que no se salgan de ahí, y que hace mucho son ignoradas.

Y ante las quejas y los dardos que más allá de sus personajes, los inmigrantes que dan vida a “Batman”, “Minie Mouse”, “El Pinguino”, “Elmo”, “Ironman”, “Elsa”, “las desnudas”, la “Estatua de la Libertad” y “los Transformers”, y hasta los vendedores de CDs y vendedores ambulantes, le lanzan al Concejo Municipal por la ley aprobada, ese órgano afirma que están actuando pegados a la ley. Además, insisten en que quieren poner orde, ahora que el turismo está aumentando tras los momentos más difíciles de la pandemia del COVID-19.

“Sabemos que Times Square se está llenando otra vez y sabemos que ha habido algunos problemas en Times Square, relacionados con el espacio. Trabajamos sobre ese asunto hace algunos años creando algunas zonas designadas para actividades y zonas de flujo, y lo que estamos haciendo es actualizar eso”, aseguró el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, quien advirtió que también están pensando en los trabajadores.

“Es claro que nos aseguraremos de que haya espacios adicionales y algunas zonas para personas envueltas en actividades comerciales, pero también hay lugares que no son apropiados para hacer actividades comerciales. Así que (lo que hicimos con la ley) fue dar claridad, especialmente para las personas disfrazadas, los vendedores de CDs, y cualquiera que realice ventas, participando en actividades comerciales en la plaza y los peatones. Creo que hubo una pequeña confusión sobre lo que se puede hacer y lo que no, y sobre dónde están las zonas diseñadas”.

En la promoción de la iniciativa, los concejales destacaron que “la actividad comercial, como la solicitud de propinas realizada por personajes disfrazados, vendedores de CD y otros en las aceras alrededor de Times Square presenta un problema importante para el flujo seguro del tráfico peatonal, a través de uno de los vecindarios más congestionados de la ciudad”.

Asimismo, señalaron que las aceras y entradas de acceso al metro, “a menudo están obstruidas, y puede resultar difícil entrar o salir de teatros, oficinas, restaurantes y otros establecimientos. La actividad comercial en las aceras de la zona también presenta un problema especialmente grave para las personas con discapacidad y ha contribuido a los recientes incidentes de seguridad en Times Square”.

La ley, que está ahora a la espera de que la firme el alcalde Bill de Blasio, y que fue aprobada con el apoyo de 39 concejales, la oposición de 2 (Carlos Mechaca y Fernando Cabrera), y un voto de abstención, del concejal Antonio Reynoso, entrará en vigor 60 días después de que sea sancionada.

Al referirse al articulado al que se le dio luz verde, y la razón por la que no apoyó su abrobación, el concejal Menchaca aseguró que es una pieza de ley grave que pondrá en riesgo a los trabajadores de la plaza de Times Square, principalmente a aquellos que no tengan documentos.

“Voté en contra de la legislación porque aumentará la aplicación agresiva de las fuerzas de la ley contra los trabajadores disfrazados, muchos de los cuales son inmigrantes, y los pondrá en riesgo de sufrir graves consecuencias migratorias, incluida la deportación”, aseguró el concejal de origen mexicano, quien es presidente del Comité de Inmigración del órgano legislativo de Nueva York. “Además, la legislación no hace un buen trabajo en el acceso al idioma necesario para garantizar que los trabajadores inmigrantes conozcan y entiendan la nueva ley y los parámetros. Necesito ser la voz de los trabajadores inmigrantes que han sufrido durante la pandemia pero han hecho que nuestra ciudad siga adelante”.

El concejal Keith Powers, por su parte, explicó que la ley ampliará estrategias del Departamento de Transporte, que creará “zonas de flujo de peatones”, que permitan movilidad segura donde sea necesario para “adaptarse a la demanda de espacio peatonal y zonas de actividad designadas” que mantienen el espacio para la actividad comercial, y defendió sus beneficios..

“Mientras damos la bienvenida a los neoyorquinos y turistas a Times Square, es importante que la experiencia sea agradable y cómoda para todos”, dijo el concejal de Manhattan, contradiciendo los testimonios de los muñecos, quienes insisten en que su comportamiento ha sido muy bueno y no se han convertido en elementos de caos en la zona. “Hemos escuchado quejas sobre lo que está sucediendo sobre los proveedores y artistas que se aventuraron a salir. Estamos tratando de hacer que las zonas funcionen como se pretendía inicialmente”.

Asimismo, la organización Times Square Alliance, que mostró su apoyo a la ley aprobada, insistió en que no se busca acorralar a los Muñecos de la plaza y a los trabajadores informales, sino que pretenden que haya claridad y mayor orden, y dieron su palabra de hacer que cuando la norma se implemente, no se violen los derechos de quienes se gana la vida allí, con su labor callejera.

“Times Square Alliance reconoce que los hombres y mujeres que trabajan en Times Square están tratando de ganarse la vida. Esta legislación busca aclarar la intención original de las reglas de la plaza. Estamos comprometidos a trabajar con los actores designados en Times Square y crear un grupo de trabajo que respete los derechos de todos“, dijo Tom Harris, presidente de Times Square Alliance. “Estamos comprometidos con reuniones mensuales que aborden las preocupaciones de todos, incluidos los actores designados. También estamos imprimiendo letreros para alentar al público a dar propina a los artistas intérpretes o ejecutantes si se toman una foto con ellos y se colocarán cerca de las Zonas de actividad designadas y cerca de los hoteles de Times Square”.

Haris mencionó también que como parte de su compromiso para que las voces de los trabajadores sean escuchadas, Regina Fojas, vicepresidenta sénior y jefa de personal de Times Square Alliance, fue nombrada como contacto principal para que todos los actores designados en Times Square puedan comunicarse directamente.

“Estaremos disponibles para abordar cualquier problema que surja y facilitar las conversaciones entre todas las partes involucradas”, agregó el presidente de Times Square Alliance.

Contraria a la mayoría de sus colegas, María Vega, vestida como Minie Mouse, y quien trabaja en Times Square hace 14 años, dijo no verle ningún problema a la ley aprobada, y aseguró estar lista a obedecerla, una vez se implemente.

“A mi esa ley no me afecta en nada, porque yo hago caso. Yo no soy como muchos compañeros que se molestan porque les piden que se hagan en los cuadros diseñados para nosotros. Cuando a mi un policía me pide que me haga allá, yo me meto”, dijo la peruana, quien reconoció que también anda afuera de las zonas designadas. “No creo que vaya a ser un problema grande con eso y además puede ser hasta mejor, porque parece que van a aumentad los cuadros para estar”.

Otros trabajadores como Luisa Castro, quien se viste de Elmo, se declararon tptalmente desinformados, pues comentaron no saber nada de la nueva ley, y pidieron que las autoridades les expliquen más del programa, pero en español para que puedan entender.

“Yo ni sabía que nos iban a regresar a esos cuadros. Pensé que nos estaban ayudando a poder subsistir mejor, pero sería bueno que si van a hacer algo así, lo hagan de modo organizado y que nos convoquen para que podamos enterarnos en nuestro idioma de lo que quieren hacer con nosotros”, dijo la ecuatoriana. “NO me gusta la idea. Eso ni que oliéramos feo”.

María Molina, quien el viernes estaba “turisteando” por Times Square, tuvo opiniones encontradas sobre los planes de la Ciudad con los Muñecos.

“Yo la verdad no veo que ellos generen aglomeraciones ni tráfico al caminar y pienso que se ven más bonitos andando que quietos en un sitio como si estuvieran presos”, comentó la visitante colombiana. “Lo que si no me gusta, es que hay unos muppets de esos que quieren ser abeja (aprovechados). A mi una Minie Mouse me pidió $10 dólares, luego de que se tomó una foto con mi hija, y cuando reclamé muy brava, llegó uno vestido de Batman que se dio cuenta y regañó a su compañera por aprovechada. Esos que se las dan de ‘vivos’ son a los que deberían sancionar o sacar de aquí, pero a los otros, como al Batman, deberían dejarlos trabajar tranquilos. ¿No dizque esta es la ciudad de la libertad?”.