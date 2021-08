Alerta por pesadilla vial: comienza gran reparación en Brooklyn-Queens Expressway

Desde este lunes habrá una construcción importante en la autopista Brooklyn-Queens Expressway (BQE), que se espera cree un gran dolor de cabeza para los ya atribulados conductores neoyorquinos.

No está claro cuánto durará todo el proyecto, ni cuánto tiempo los conductores se verán afectados por los peores retrasos a medida que avanzan las obras, alertó NBC News.

El Departamento de Transporte (DOT) reducirá por un tiempo de tres a dos carriles la autopista en ambas direcciones desde Atlantic Avenue hasta el Puente de Brooklyn. Prometen que las obras mejorarán la seguridad gracias a la creación de nuevos carriles de entrada y salida dedicados, un arcén adecuado para minimizar el impacto de incidentes de tráfico y reducción del peso en la calzada, lo que podría extender su uso otras dos décadas. Los conductores deben prepararse para los nuevos patrones de tráfico y retrasos sustanciales al circular en la BQE.

El plan de cuatro partes se enfoca en preservar el tramo; ejecutar mantenimiento inmediato y continuo; ampliar el seguimiento y la aplicación de la ley; y desarrollar una visión comunitaria a largo plazo en todo el corredor para que sea menos dependiente de camiones diésel grandes, lo que ayudará a bajar la contaminación. Los detalles oficiales del proyecto pueden consultarse aquí.

🚨🚨FYI🚨🚨

If you travel using the Brooklyn-Queens Expressway, be aware of changes that will effect traffic patterns in both directions. pic.twitter.com/ROiDAEhFOQ

— NYPD Midtown South (@NYPDMTS) August 28, 2021