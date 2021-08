Arrestan en California a pandillero por homicidio de niño promesa del baloncesto en parque de Queens, Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sean Brown, presunto pandillero de 18 años, fue arrestado en California en relación con la bala perdida que mató al niño Aamir Griffin, en un parque de Queens (NYC).

Griffin, de 14 años, falleció tras recibir un disparo en el cuello mientras practicaba baloncesto solo en Baisley Park Houses, en Foch Boulevard, vecindario Jamaica, el 26 de octubre de 2019. Su familia comentó que su destreza en la cancha había captado la atención de los cazatalentos universitarios.

Brown, residente de Queens, fue detenido el lunes en Los Ángeles y acusado del asesinato de Griffin, quedando a la espera de ser extraditado a Nueva York.

Griffin, quien era un alumno de 1er año en la escuela secundaria “Benjamin N. Cardozo”, estaba encestando pelotas cuando fue alcanzado por una bala disparada desde más de 100 yardas (91 metros) de distancia. La policía ofreció una recompensa de $10,000 dólares para capturar al asesino, pero el caso no se resolvió durante casi dos años.

Shanequa Griffin (39), madre de la víctima, celebró la detención de Brown, diciendo que el presunto pandillero “me rompió el corazón” y debería “obtener lo que se merece”. Los detectives le notificaron a principios de esta semana sobre el arresto.

“Estoy emocionada por eso. Me alegro de que lo atraparan”, repitió la madre al New York Post. “La mayoría de los asesinatos no se resuelven”. Brown “Me quitó mucho. Me rompió el corazón… sólo quiero que sepa que va a recibir lo que se merece”, porque no ha dejado de llorar con regularidad por la pérdida de su hijo.