Demi Rose deja poco a la imaginación con candente topless desde Ibiza

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Demi Rose es una de las jóvenes modelos que casi siempre comparte atrevidas publicaciones que elevan la temperatura en Instagram.

En esta oportunidad la bella británica hizo de las suyas y publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que dejó poco a la imaginación al aparecer realizando un candente topless, donde también se le puede ver usando una tela en la cintura, aparentemente sin ropa interior.

“Catch me if you can, working on my tan…”, tituló la postal que está por alcanzar los 700 mil ‘me gusta’ y que además ha recibido toda clase de halagos.

“Hermosa ❤️❤️”, “Tu cuerpo me deja sin palabras 😮😮” y “Demi, eres muy sexy 🔥😍”, fueron algunos de los piropos para la curvilínea.

Por si no fuera suficiente, Demi Rose presumió sus atributos al aparecer enfundada con un set de dos piezas que consta de un pantalón de campana y un top que apenas cubre su “pechonalidad”.

(Desliza para ver las fotos)

Te puede interesar:

Demi Rose prende las redes con pecaminoso babydoll que deja apreciar su retaguardia

Muere la tiktoker Kubra Dogan tras caer de un edificio al intentar grabar el atardecer

Kylie Jenner reduce su ritmo de trabajo en medio de su segundo embarazo