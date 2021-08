Oficiales del NYPD acababan de salir del trabajo cuando enfrentaron tiroteo en El Bronx, donde mataron a un atacante

Un tirador durante una trifulca en El Bronx fue baleado por agentes de policía fuera de servicio, quienes tenían poco de haber terminado sus turnos, y fue declarado muerto en el hospital la madrugada del domingo.

El Departamento de Policía de Nueva York abrió una investigación cuyo reporte preliminar indica que dos hombres, un hombre de 24 años y su padre de 45 años estuvieron involucrados en una disputa con un grupo de personas alrededor de las 4:15 a.m., cerca de la intersección de la avenida Valentine y la calle 180 Este.

De los gritos pasaron a los golpes, pero el hombre de 24 sacó una pistola y disparó varias veces.

Los dos oficiales pasaban por el lugar y, se indica, acababan de terminar su turno en el Distrito 46, por lo que actuaron contra los agresores.

El sujeto de 24 años disparó en varias ocasiones a los oficiales del NYPD, quienes respondieron y le dieron en el torso.

“El hombre de 45 años luego tomó el arma del sospechoso herido y disparó a los oficiales”, dijo la jefa de patrulla de la policía de Nueva York, Juanita Holmes, durante una sesión informativa.

Watch as NYPD executives provide an update to the police involved shooting in the @nypd46pct from earlier this morning. https://t.co/e8m8OZdGTH

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 29, 2021