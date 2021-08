VIDEO: Captan a sujeto semidesnudo que atacó sexualmente a mujer en edificio en El Bronx

El Departamento de Policía de Nueva York está en busca de un sujeto que captaron cámaras de seguridad viales el mismo día que intentó violar a una mujer, luego de obligarla a entrar a un edificio de apartamentos.

Los hechos ocurrieron en la calle 163 Este y la avenida Teller, en El Bronx, el 9 de agosto, pero las autoridades recientemente dieron a conocer el video del sujeto, mientras avanza en las investigaciones.

“Un hombre no identificado obligó a la víctima a entrar en un edificio de apartamentos y comenzó a quitarle la ropa para intentar violarla”, reportó el NYPD. “La víctima resistió, fue agredida y se le quitó sus propiedades”.

WANTED for ATTEMPTED RAPE: On 8/9/21 @ 3:00 AM, vicinity of E 163 St & Teller Ave an unidentified male forced the victim into an apartment building, began to remove her clothes attempting to rape her. The victim resisted was assaulted & had her property removed. pic.twitter.com/xXCPDBOark

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 26, 2021