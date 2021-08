VIDEO: Imágenes de Biden supuestamente durmiendo en reunión con el primer ministro de Israel se vuelven virales

Los republicanos extremistas y otros opositores del presidente Joe Biden se divirtieron en redes sociales y aprovecharon para pedir la renuncia del mandatario al acusar que se durmió durante la reunión con el primer ministro de Israel, Naftali Bennett.

Sin embargo, el periodista de CNN, Daniel Dael, quien se enfoca a la confirmación de hechos, hizo una revisión del video original, no el publicado en redes sociales.

En las imágenes de YouTube del encuentro entre ambos líderes en la Casa Blanca, que se puede revisar al final de este artículo, se puede ver al presidente Biden mantenerse atento a Bennett.

En algún momento, el presidente Biden cruza las manos, pero mantiene moviendo sus dedos. Los opositores tomaron algunos segundos de cuando el mandatario dejó de moverlos. Debido a la mascarilla parece que está dormitando, pero al menos hubiera dejado caer la cabeza.

El periodista Dale divide el momento en cuatro tiempos: 1) el presidente Biden hablando; 2) Biden mirando a Bennett; 3) Biden mirando hacia abajo, mientras sus manos se mueven, eso ocurre al tiempo que Bennet menciona que los “difíciles días” de semana, en referencia al atentado en Afganistán, y 4) Biden inmediatamente le responde al Primer Ministro.

This "Biden asleep" stuff is nonsense. Full vid https://t.co/1jC9JjOXag shows: 1) Biden talking; 2) Biden looking at Bennett; 3) Biden looking downward, his hands moving, starting right when Bennett mentioned this week's "difficult days"; 4) Biden immediately replying to Bennett. pic.twitter.com/dJ9dLsoiTY

— Daniel Dale (@ddale8) August 28, 2021