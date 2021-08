VIDEO: Decenas viven “susto” en túnel de Subway de Nueva York tras tremendo apagón

Cientos de personas tuvieron que ser desalojadas del Subway de Nueva York la noche del domingo, debido a un apagón que dejó sin luz la mitad del sistema de transporte en la zona de Harlem.

Los departamentos de Policía y Bomberos ayudaron al personal de las estaciones a desalojar a los usuarios, después de las 10:30 p.m. del domingo.

Reportes de la MTA indican que un tren de la Línea 2 en dirección al sur y un tren de la Línea 3 en dirección al norte viajaban a través del túnel alrededor de las 10:40 p.m. cuando hubo un corte de energía en el control central de tránsito.

Un total de 150 personas fueron evacuadas, según un reporte del New York Post.



La gobernadora Kathy Hochul, administración de la que depende el control del MTA, informó sobre la falta de energía eléctrica y sus afectaciones.

“He pedido a la MTA que haga todo lo posible para mitigar el impacto esta noche en la interrupción del servicio”, dijo. “El personal de MTA está ayudando a los usuarios y el NYPD colabora en esos esfuerzos”.

Agregó que estaba en conversaciones con ConEd, la empresa de energía eléctrica, para determinar las causas del problema.

I have directed the MTA to do everything possible to mitigate the impact of tonight's service disruptions.

MTA personnel are assisting customers and NYPD is in the system supporting these efforts.

We are in talks with ConEd to determine root cause & rectify as soon as possible.

— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 30, 2021