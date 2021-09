En el último minuto: Antoine Griezmann vuelve al Atlético de Madrid

Antoine Griezmann está de regreso al Atlético de Madrid. Luego de una operación de último minuto que por momentos llegó a estar en peligro, “El Principito” vuelve al club de sus amores en el último día para realizar transferencias en Europa.

El FC Barcelona no estaba contento con el desempeño del delantero francés, y mucho menos con su contrato ($31 millones de dólares al año, según Fichajes Fútbol). Y el deseo del jugador no era muy ajeno a los del club. Volver al “Atleti” era ideal para él y después de semanas de rumores su historia tiene un final feliz.

El acuerdo al que llegó el Atlético de Madrid con el Barcelona es el siguiente: cesión por un año con opción de otra temporada prorrogable por cualquiera de las dos partes.

Los colchoneros asumirán la ficha del jugador y además tienen una opción de compra obligatoria de $47 millones de dólares, aproximadamente.

En el Barcelona, Griezmann disputó 102 partidos, sumando 35 goles y 16 asistencias. Ganó una Copa del Rey en dos temporadas como culé.

Antoine Griezmann back to Atletico Madrid, HERE WE GO! Agreement now completed with Barcelona. Loan until June 2022 with buy option for €40m. ⚪️🔴 #Atleti #DeadlineDay

Griezmann has agreement for two years contract plus one option. He’s BACK at Atléti. Shocking move of the day. pic.twitter.com/kBQAkgQyLt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021