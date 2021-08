Identifican como hispano “peligroso” al padre de joven muerto tras enfrentar a balazos a NYPD cerca de comisaría en El Bronx

Michael Rosado murió al enfrentarse a balazos con NYPD y su padre Rafael Rosado intentó vengarlo, tomando su arma y disparando también a los agentes policiales, en un episodio de extrema violencia en El Bronx.

Rosado padre fue acusado de intento de asesinato, posesión criminal de un arma, peligro imprudente y criminal. Tiene 61 detenciones previas. Su hijo, quien murió en el hecho, también había sido arrestado siete veces.

Ayer, un grupo marchó hacia la Comisaría 46 “exigiendo justicia” en el caso, alegando que el joven Rosado no estaba armado cuando fue abatido por la policía.

Según el reporte actualizado de NYPD, dos de sus oficiales que acababan de salir de servicio y caminaban por Valentine Avenue y East 180th se encontraron al joven Rosado, de 24 años, disparando a una víctima, a sólo una cuadra de la estación de la Comisaría 46, la madrugada del domingo.

Después de que los oficiales lo confrontaron, él disparó “varias veces” a los policías, lo que provocó que uno de ellos lo baleara a las 4:15 a.m., dijo la jefa de patrulla de la policía de Nueva York, Juanita Holmes, durante una conferencia de prensa en el lugar. “Los agentes respondieron al fuego, que alcanzó al hombre de 24 años en el torso”, afirmó.

El padre del sospechoso luego tomó la pistola de su hijo y con ella “disparó a los oficiales”, añadió Holmes. La policía respondió, pero en ese segundo tiroteo nadie resultó herido.

El hombre de 44 años rápidamente le pasó el arma a una mujer cercana, según fuentes policiales. Luego se le vio a Rosado padre en un video de vigilancia caminando alrededor de la cuadra y zigzagueando entre autos antes de regresar a la escena en 2080 Valentine Ave, Fordham Heights, con la esperanza de que la policía no lo reconociera, pero fue detenido, relató New York Post.

El joven Rosado fue llevado por paramédicos al Hospital St. Barnabas, donde lo declararon muerto y los policías fueron tratados por problemas de audición en el Centro Médico Jacobi.

En la escena de los tiroteos se observó que al menos una camioneta Honda Odyssey fue alcanzada por disparos, y tres casquillos de bala fueron recuperados al lado del vehículo.

The family of #MikeRosado & protesters marched to NYPD’s 46 precinct in the Bronx earlier today to demand justice for #MikeRosado, who was killed by off-duty NYPD cops yesterday. Copwatchers recorded the shooting & say that cops shot Mike while he had his hands up. pic.twitter.com/LIISzXi3bH

— Ash J (@AshAgony) August 31, 2021