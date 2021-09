Francisco Lindor y Javier Báez se disculparon con los fanáticos de los Mets por sus pulgares abajo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En el mes de agosto las cosas para los New York Mets no salieron del todo bien, de hecho su récord fue de 8 triunfos y 11 derrotas. Este beisbol negativo los dejó fuera del primer lugar de la División Este y los aficionados de Queens se quejaron de manera constante con sus peloteros.

Dos peloteros latinos no recibieron de la mejor manera los abucheos y, en el juego del domingo que vencieron 9-4 a Washington, se expresaron de una manera polémica que causó impacto en la afición de la Gran Manzana.

Javier Báez y Francisco Lindor celebraron el triunfo con los pulgares abajo, en señal de inconformidad con su público por los contantes abucheos. Luego tuvieron que disculparse por sus gestos.

“Para mí, el pulgar hacia abajo significa la adversidad que hemos atravesado en todo este tiempo”, declaró Lindor. “Al igual que las cosas negativas, las superamos, así que es como, ‘¡Lo hicimos! ¡Lo repasamos!”, agregó.

Javy Báez: 👍🏽. De abucheado a héroe tras anotar la carrera de la victoria de los @Mets en un final bien loco contra los Marlins. Los Mets perdían 5-1 en la novena. pic.twitter.com/Bq5Yu2M4DO — Yamaira Muñiz (@yamairamuniz) August 31, 2021

También reconoció que no fue la manera más idónea que expresarse: “Sin embargo, estuvo mal, y me disculpo con quienquiera que ofendí. No era mi intención ofender a la gente”.

Para Báez la historia fue un giro de 180 grados. Anotó la carrera de la victoria 6-5 frente a Miami Marlins, el martes, y celebró con el pulgar arriba con sus compañeros. Su carrera fue desde la primera base hasta el home, gracias a un hit de Michael Conforto, que no pudo asistir el jardinero izquierdo Jorge Alfaro.

WOW‼️ Javy Baez scores on a walk-off win for the Mets 👍 (via @SNYtv)pic.twitter.com/YFHjUgMyea — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 31, 2021

Báez fue abucheado cuando entró a batear en la octava entrada como emergente. Luego en la novena puso el juego 5-4 con un infield hit, para luego anotar la del triunfo.

“Ganar es todo lo que quieren los fanáticos. Todos estamos tirando en la misma dirección aquí. No sé lo que hace un juego, pero puedo decirles esto, los muchachos querían ganar este juego tan desesperadamente como cualquier otro juego”, dijo Conforto al final del juego.

