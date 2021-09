Alerta por impacto de huracán Ida en Nueva York: lluvias fuertes en camino

A menos de dos semanas de las precipitaciones históricas que dejó el huracán Henri en Nueva York, de nuevo se esperan fuertes lluvias en la región.

Después de que el huracán Ida de categoría 4 golpeara el sur EE.UU., la ahora depresión tropical está avanzando hacia el norte y amenaza con traer fuertes lluvias y posibles inundaciones a la región de la ciudad de Nueva York.

Ya está en vigor una alerta de inundación repentina para el área de los tres estados, especialmente Nueva Jersey, NYC, Long Island, áreas al norte de Nueva York y gran parte de Connecticut desde hoy miércoles por la mañana hasta el jueves por la noche, debido a las fuertes lluvias asociadas con los restos de Ida.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que es posible que se produzcan inundaciones de moderadas a importantes a lo largo de algunos ríos principales, y las carreteras y estructuras cercanas también podrían desbordarse. En NYC se espera que los totales de lluvia sean de 3 a 5 pulgadas con posibles cantidades locales más altas, y las tasas de caída pueden ser de 1 a 2 pulgadas por hora, alertó Fox News.

Al momento, NYC tiene 75% probabilidad de lluvia durante el día de hoy y más (84%) esta noche. Mañana baja a 25%. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del NWS NY. Más detalles acá sobre el pronóstico en cada condado de Nueva York y Jersey.

Nueva York acaba de ser fuertemente impactada por la tormenta Henri que al comezar la noche del sábado 21 de agosto, impuso un récord histórico, generando la mayor cantidad de agua caída en NYC en una sola hora desde que empezó el registro meteorológico hace más de 150 años. En 36 horas cayeron 20 centímetros de lluvia en Central Park, equivalente a casi dos meses de lluvia en un día y medio.

Significant & life-threatening flooding is forecast across the Mid-Atlantic into southern New England today ahead of T.D. Ida. 3-8 inches (with locally higher amounts) of rainfall will lead to widespread major flood impacts, especially in urban areas and areas of steep terrain. pic.twitter.com/jJ2mWcVcMl

