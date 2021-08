Nunca había llovido tanto: en una hora se rompió récord histórico en Nueva York

De 10 a 11 p.m. el pasado sábado, el comienzo de la tormenta Henri impuso un récord histórico, al generar la mayor cantidad de agua caída en NYC en una sola hora desde que empezó el registro meteorológico hace más de 150 años.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que Central Park –considerado el punto medio de la ciudad para los cálculos de clima-, experimentó 1.94 pulgadas de lluvia a esa hora del sábado, la mayor cantidad registrada en la historia de la ciudad.

Poco antes, allí mismo se había cancelado por mal tiempo el tan anunciado concierto de reapertura pandémica “We Love NYC: The Homecoming”. Se les dijo a los asistentes que “se dirigieran a sus vehículos y áreas protegidas fuera del centro de eventos” alrededor de las 7:37 p.m., mientras el cantante Barry Manilow actuaba en el escenario.

El alcalde Bill de Blasio presionó para que el mega espectáculo regresara nuevamente a partir de las 10 p.m. hasta la medianoche, pero no pudo continuar debido a los truenos y relámpagos persistentes, dijeron las fuentes.

En total, más de 4 pulgadas (10 centímetros) de agua se acumularon la noche del sábado, apuntó New York Post. También el sábado llegó a ser el día con más lluvia registrado en NYC desde 2014.

Al final, la ciudad de Nueva York recibió casi dos meses de lluvia en un día y medio, gracias a la tormenta tropical Henri, que causó estragos en el área triestatal. El de 2021 ha sido el segundo verano más húmedo en la historia de la ciudad, resumió The New York Times.

En 36 horas, desde la noche del sábado hasta el lunes por la mañana, cayeron 20 centímetros de lluvia en Central Park. Eso equivale a casi dos meses de lluvia en un día y medio. Si hubiera sido nieve, habría tenido casi dos metros y medio de acumulación.

“Este diluvio, cortesía de la tormenta tropical Henri, a su vez ha producido lo que ya es el quinto agosto más lluvioso registrado, inmediatamente después del tercer julio más lluvioso registrado para hacer de éste el segundo verano más lluvioso jamás registrado en la ciudad: 23.36 pulgadas hasta el lunes por la tarde”. Y el mes aún no ha terminado.

De hecho, al momento hay pronóstico de lluvia para el jueves (42%), sábado (30%), lunes (35%) y martes (35%). Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del NWS NY. Más detalles acá sobre el pronóstico en cada condado de Nueva York y Jersey.

New York City got almost two months of rain in a day and a half, thanks to Tropical Storm Henri. It’s the second-wettest summer in city history. https://t.co/jzbqCJHlXn

— The New York Times (@nytimes) August 24, 2021