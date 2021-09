Óscar de la Hoya reveló sus traumas de la infancia: “Fui violado a los 13 años de edad”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Previo a su regreso al ring contra Vitor Belfort​, Óscar de la Hoya reveló algunos hechos que vivió durante su infancia y que hasta el sol de hoy, son fantasmas que aún lo persiguen. El boxeador nacido en California reveló que fue violado cuando tenía 13 años. El “Golden Boy” indicó que esa fue una de las razones que lo llevó a sumergirse y buscar refugio en el alcohol.

“Puertas que nunca cerré, que dejé abiertas desde que era niño. Son muchas cosas. Desde adentro, hombre, me quema (…) tengo que lidiar con el pequeño Óscar. Fui violado a los 13 años por una mujer, una mujer mayor. Entonces son muchas cosas (…) a esa edad perdí mi virginidad al ser violado, básicamente. Estaba en Hawái en un torneo, una mujer mayor, tenía como 35“, reveló De la Hoya en una entrevista para Los Ángeles Time.

En este sentido, Óscar considera que esa es una de las cosas que lo atormentan hasta la actualidad. “La vida ha sido dura, hombre. Siempre me he arrastrado a mí mismo seis píes bajo tierra. He estado ahí, casi he estado ahí (…) suprimí todo, reprimes todo y vives esta vida del ‘Golden Boy’, pero luego ves que eso está ahí todavía. Nunca lo pensé, nunca procesé cómo estaban mis sentimientos, ¿cómo lidias con eso? Tomando, ahogándome en el alcohol. Tratas de olvidar o estas tratando de desconectarte. Fue muy traumático“, confesó.

Por otra parte, De la Hoya confesó que, gracias a un chamán, pudo superar sus problemas de adicciones. El “Golden Boy” indicó que esta persona le motivó a probar “shroom”, hongos de psilocibina, pero que también son llamados “hongos mágicos”.

“Tuve este evento hace como un año en donde, sonará loco, pero probé “shroom” por primera vez, en micro dosis. Como Tyson todos los días, no lo haría todos los días, pero me fue bien, fue increíble, lo hice con un chamán (…) tuve que hacerlo, hombre. Estaba tomando, haciendo drogas, lo uno y lo otro, no quería tirar mi vida. Tenía que hacer algo y el hecho de que el chamán llegó a mi vida a esa razón particular (…) siento que salvó me salvó y me salvó solo por mi madre, por mi relación con ella“, reconoció.

