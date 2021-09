Familia latina acababa de mudarse a casa ilegal de Queens donde murió niño en incendio por batería de bicicleta

La familia de Remi Miguel Gómez Hernández, un niño de 9 años que murió en un incendio que estalló en el sótano de su casa en Queens (NYC), tenía menos de 24 horas viviendo allí cuando sucedió la tragedia, la madrugada de ayer.

La familia hispana se había mudado a la casa en 102nd Road cerca de 81st St en Ozone Park el martes 31, dijeron los vecinos. La madrugada siguiente, una batería de bicicleta eléctrica inició el incendio mortal dentro del sótano convertido ilegalmente en vivienda, reseñó Pix11.

No había detector de humo adentro, dijeron funcionarios bomeriles. Ésta es la tercera muerte causada por una batería de bicicleta eléctrica este año en la ciudad, dijo el comisionado del FDNY, Daniel Nigro. “Hemos tenido numerosos incendios, numerosas lesiones, daños a la propiedad, todo causado por cargar estas baterías en estas bicicletas”.

Otros diez civiles y un bombero sufrieron heridas no mortales. Lanesha Hayden, quien vive en el primer piso de esa misma vivienda, se despertó con el fuego. “Inmediatamente agarré a mis hijas y salí corriendo de la casa para asegurarme de que estuvieran a salvo”, afirmó.

Otro sobreviviente fue Wilman Meléndez, quien luchó contra las llamas para llegar a una ventana, la rompió con un martillo y pidió ayuda. Finalmente los bomberos lo rescataron.

“Inspectores e ingenieros del DOB están en la escena del trágico incendio fatal de esta mañana, donde se descubrió una peligrosa conversión ilegal en el sótano del edificio”, dijo ayer el Departamento de Edificios de la ciudad, citado por New York Post.

También anoche, la mayoría de los muertos reportados durante la tormenta fueron personas ahogadas en sus viviendas ubicadas en sótanos en Queens y Brooklyn.

