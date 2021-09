8 muertos en hogares dejó la tormenta en Nueva York, incluyendo un bebé y sus padres; trenes y aeropuertos reanudan servicio con límites

Al menos ocho personas murieron en la ciudad de Nueva York, incluido un niño de 2 años y sus padres que se ahogaron en un apartamento en un sótano de Queens, cuando el final del huracán Ida azotó los cinco condados y Nueva Jersey anoche.

También se confirmó al menos una muerte en Nueva Jersey. Los gobernadores Kathy Hochul (NY) y Phil Murphy (NJ), y el alcalde Bill de Blasio (NYC) declararon “estado de emergencia”. Se emitieron dos alertas de emergencia por inundaciones repentinas anoche: uno en el noreste de Nueva Jersey –la primera del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en la historia para la región- y otro para NYC, una hora después.

El ya legendario aguacero cortó el suministro eléctrico e inundó calles, casas y el Metro, y provocó la primera advertencia del NWS de inundación repentina para NYC en la historia. El Servicio Meteorológico también emitió una advertencia de tornado para partes del Bronx anoche, luego de ver fenómenos similares en Nueva Jersey.

“Un alerta de emergencia por inundación repentina se emite en situaciones extremadamente raras cuando las lluvias muy intensas crean una amenaza grave para la vida humana, y el daño catastrófico de una inundación repentina está ocurriendo al momento o sucederá pronto”, explicó Pix11.

Muchas vías y estaciones del Metro se anegaron. La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA), líneas suburbanas, aeropuertos y NJ Transit suspendieron sus servicios anoche. Algunas líneas y vuelos ya están funcionando con limitaciones esta mañana.

“El servicio en todo nuestro sistema es extremadamente limitado, ya que trabajamos para recuperarnos de las fuertes lluvias e inundaciones de anoche. Quédese en casa si puede. Si debe viajar, tenga en cuenta que los horarios de los trenes pueden no ser precisos. Consulte http://new.mta.info“, escribió MTA en Twitter esta mañana.

Entre las víctimas hubo una familia -un hombre de 50 años, una mujer de 48 y un niño de 2- encontrada muerta dentro de su casa en la calle 64 en Flushing, detalló New York Post.

En Brooklyn, un hombre de 66 años fue descubierto muerto en el sótano de su apartamento en Cypress Hills (Brooklyn) y el cadáver de una mujer de unos 40 años fue hallado en su casa en Grand Central Parkway cerca de Horace Harding Expressway, en ruta de NYC a Long Island.

Posteriormente, un joven de 22 años y su madre de 45 también fueron encontrados muertos en el sótano de su casa en Jamaica, Queens. Igualmente una anciana de 86 años en otro apartamento en ese condado.

Los sistemas de tránsito colapsaron anoche, con FDR Drive de Nueva York y Bronx River Parkway inundados. Videos captaron agua brotando sobre las vías en varias estaciones del Metro, mientras que otras imágenes mostraban vehículos sumergidos hasta sus ventanas en las calles.

Tras golpear el sur de EE.UU. siendo huracán categoría 4, Ida avanzó como depresión tropical hacia el norte, a menos de dos semanas de las precipitaciones históricas que dejó el huracán Henri en Nueva York.

No se esperan lluvias hoy en NYC, pero sí fuertes ráfagas de hasta 28 mph y temperatura media de 75F (24C) en el día. Mañana viernes y sábado se perfilan soleados, y para el domingo hay 40% chance de precipitaciones al momento.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del NWS NY. Más detalles acá sobre el pronóstico en cada condado de Nueva York y Jersey.

