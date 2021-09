Gobernadora Hochul nombra directora estatal de operaciones a Kathryn García, alcalde “finalista” de Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La gobernadora Kathy Hochul nombró a Kathryn García, ex candidata a la alcaldía de NYC y ex comisionada de Saneamiento (DSNY) de la ciudad, para ocupar un cargo de alto nivel en su nueva administración: directora de operaciones estatales.

García recientemente quedó en segundo lugar en las primarias de la alcaldía demócrata tras el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams.

“Cuando juré oficialmente el cargo la semana pasada, describí mis principales prioridades para combatir la variante Delta, llevar la ayuda a los neoyorquinos lo más rápido posible y cambiar la cultura en Albany”, dijo Hochul en un comunicado. “Kathryn García y Neysa Alsina son servidoras públicas tremendamente consumadas y dedicadas. Saben cómo llevar a cabo operaciones efectivas y profesionales, y serán fundamentales para que nuestro gobierno estatal funcione mejor para los neoyorquinos y restablezca la confianza”.

Alsina fue nombrada asesora en alivio de la pandemia y anteriormente se desempeñó como abogada principal del contralor de la ciudad. En tanto, García supervisará todas las agencias del estado como “Director of State Operations and Infrastructure”, y sucederá a otra mujer, Kelly Cummings, ex miembro del personal de comunicaciones de la mayoría republicana en el senado.

“Estoy emocionada y honrada de trabajar para la gente de Nueva York como Directora de Operaciones del Estado. He pasado mi carrera al servicio de los neoyorquinos y quiero agradecer a @GovKathyHochul

por la oportunidad de continuar ese servicio. Ahora, hagamos las cosas”, comentó ayer García en Twitter.

En días pasados, voceros de Hochul y García habían negado que la ex funcionaria de la administración del alcalde Bill de Blasio estuviera siendo considerado para el alto cargo del gobierno estatal.

“García pasó de la relativa oscuridad a la cima del grupo en la carrera por la alcaldía. Respaldada por el The New York Times, la demócrata moderada se presentó como una tecnócrata de Fix-It con la experiencia en el gobierno de la ciudad para administrar la ciudad de manera efectiva”, resumió New York Post.

“He sido la directora de crisis”, afirmó en diciembre. “Existe un enorme interés en la política en este momento y un hambre real de soluciones a los problemas de la ciudad de Nueva York”.

Tras la renuncia del gobernador Andrew Cuomo, García aplaudió la inminente subida al poder de la entonces vice gobernadora. “Hochul romperá el techo de cristal al convertirse en la primera gobernadora de Nueva York. Un momento histórico para nuestro estado y para todas las mujeres y niñas que se verán representadas al más alto nivel por primera vez”, escribió en Twitter el 10 de agosto.

