García y Wiley aceptan derrota ante Adams en largas primarias demócratas a la alcaldía de Nueva York

Cerrando las primarias más largas en la historia electoral de Nueva York y que se hubiesen prolongado más en medio de amenazas de impugnar los resultados, las dos principales rivales demócratas aceptaron el triunfo de Eric Adams, quien ahora se perfila como el gran favorito para ganar los comicios del 2 de noviembre y ser, a partir de enero, el nuevo alcalde de Nueva York y el segundo afroamericano en la historia, tras David Norman Dinkins.

Esta mañana Kathryn García y Maya Wiley finalizaron oficialmente sus campañas en las primarias, buscando convertirse en la primera mujer alcalde de la ciudad más grande del país, considerado además el segundo cargo electoral más valioso, detrás de la Casa Blanca.

Las concesiones se produjeron pocas horas después de que nuevas cifras de la Junta Electoral (BOE) mostraran que Adams tomaba una ventaja insuperable de más de 8,000 votos sobre García con menos de 19,000 boletas aún pendientes en las primarias para reemplazar al alcalde Bill de Blasio, resumió New York Post.

“Esta campaña se ha acercado más que cualquier otro momento en la historia a romper ese techo de cristal y seleccionar a la primera alcaldesa de la ciudad de Nueva York”, declaró a la prensa García, ex comisionada de Saneamiento (DSNY), frente al monumento a los derechos de la mujer en Central Park. Y comentó que había llamado a Adams para felicitarlo por su victoria.

Wiley, abogada afroamericana y ex asesora de De Blasio, quedó en tercer lugar y fue eliminada en la penúltima ronda de la votación por clasificación, complejo sistema de conteo estrenado este año. “Ésta es sólo la segunda vez que un neoyorquino negro es elegido alcalde de la ciudad y eso tiene un significado tremendo para tantos neoyorquinos, particularmente los negros”, dijo, adelantándose a las elecciones generales de noviembre, en el Lucerne Hotel del Upper West Side.

Andrew Yang, ex aspirante a la presidencia y quien por semanas lideró las encuestas y se perfilaba como el primer alcalde asiático de la historia de NYC, se unió al coro al afirmar hoy en Twitter: “La primaria ha terminado y comienza el verdadero trabajo. Mi familia y yo apoyamos a Nueva York y al éxito de Eric Adams”.

También el ex dos veces comisionado de NYPD Bill Bratton felicitó a Adams, policía retirado y actual presidente de Brooklyn. Elogió su victoria, calificándola como “una buena noticia para la ciudad de Nueva York”, en un comunicado en Twitter.

Adams se desempeñó como oficial de policía de tránsito durante 22 años antes de ingresar a la política. “Lo conozco desde 1990 cuando yo era Jefe de la Policía de Tránsito de la Ciudad de Nueva York y él era Teniente. Le deseo el mayor de los éxitos para hacer frente a las numerosas crisis que enfrenta Nueva York”, agregó Bratton.

Hace exactamente un año el legendario ex jefe policial de Nueva York, Boston y Los Ángeles, y ex asesor de seguridad pública en Caracas (Venezuela), criticó a los líderes municipales y estatales de NY por abandonar a los policías y ayudar a crear un “virus delictivo” que se unió al coronavirus.

En el ínterin, de manera sencilla tradicional el activista Curtis Sliwa fue el cómodo triunfador (72%) en las primarias republicanas a la alcaldía, sobre el dominicano Fernando Mateo (28%). El conservador Sliwa, fundador de los vigilantes anti crimen “Guardian Angels”, se enfrentará el próximo 2 de noviembre a Adams. Se estima que en NYC el número de electores registrados en el Partido Demócrata supera en proporción 7 a 1 a los republicanos.

Ese año el proceso fue más complejo al estrenarse la “votación por clasificación” o “segunda vuelta instantánea”, buscando evitar que se repitiesen casos como el de 2013, cuando De Blasio llegó a la alcaldía aunque apenas 3% del total de registrados en el Partido Demócrata en NYC sufragaron por él en las primarias. Y en 2017 fue reelecto más fácilmente, sin competencia interna. En medio de la larga expectativa, las campañas de Wiley, Adams y García ya “habían presentado demandas para preservar su derecho a impugnar las elecciones”.

Serving this city for the past 15 years has been the greatest honor of my life & I have no plans to stop now. I intend to keep fighting for a more just foster care system — and I will keep showing up, as I always have, to serve New Yorkers in this next chapter. Onward! — Kathryn Garcia (@KGforNYC) July 7, 2021

The primary is over and the real work begins. My family and I are rooting for New York and for Eric Adams to succeed. 👍🗽 — Andrew Yang🧢🗽🇺🇸 (@AndrewYang) July 7, 2021