Alcaraz derrota al favorito Tsitsipas y se planta en octavos del US Open

FLUSHING MEADOWS.- El español Carlos Alcaraz debutó en el US Open con una difícil pero convincente victoria ante número 3 del mundo, el griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 4-6, 7(6)-6(2), 0-6 y 7(6)-6(5) en cuatro horas con 7 minutos.

“Derrotar a Tsitsipas es un sueño que se ha hecho realidad”, dijo alborozado el tenista español de 18 años, entrevistado en la pista del estadio Arthur Ashe.

“Creo que sin el respaldo de la gente no hubiese podido ganar este partido. Gracias a todos por apoyarme. Dios me ha puesto en este momento, me siento increíble”, agregó el originario de Murcia y actual Nro. 55 del mundo.

Nada más empezó el duelo, Alcaraz arrancó como una tromba, mostró sus garras y se adelantó 4-0 ante un Tsitsipas que se mostró sorprendido hasta poco a poco ir tomando el hilo del partido. El español lo movió a placer con sólidas devoluciones y de inmediato se ganó al público que le alentaba con aplausos y gritos: Let´s go Carlos, Let´s go Carlos.