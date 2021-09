Dr. Fauci ratifica eficacia de vacunas y cree que nueva variante “Mu” del coronavirus no es amenaza inmediata para EE.UU.

La nueva variante de Covid-19 “Mu” no es una amenaza inmediata para Estados Unidos, dijo ayer el asesor médico en jefe de la Casa Blanca, el Dr. Anthony Fauci, en una conferencia de prensa.

“Le estamos prestando atención, nos tomamos todo eso en serio, pero no lo consideramos una amenaza inmediata en este momento”, destacó Fauci, considerado el médico de enfermedades infecciosas más importante del país.

Mu, también conocida por los científicos como B.1.621, fue agregada a la lista de variantes “de interés” de la OMS el lunes, dijo la organización internacional de salud en su informe epidemiológico semanal COVID.

“Esta variante tiene una constelación de mutaciones que sugiere que eludiría ciertos anticuerpos, no solo anticuerpos monoclonales, sino anticuerpos inducidos por vacunas y suero convaleciente”, comentó Fauci. “Pero no hay muchos datos clínicos que sugieran que se trata principalmente de datos de laboratorio in vitro”.

Aunque las vacunas Covid-19 se crearon teniendo en cuenta la cepa COVID original, las vacunas siguen siendo muy eficaces contra la cepa delta. “Recuerde, incluso cuando tiene variantes que disminuyen un poco la eficacia de las vacunas, las vacunas siguen siendo bastante efectivas contra las variantes de ese momento”, dijo Fauci, citado por NBC News.

Las mutaciones en la clasificación “de interés” pueden convertirse en “variantes de preocupación”, donde actualmente se encuentran las variantes alfa, beta, gama y la famosa delta. Ésta última ocupó un lugar como variante “de interés” en abril pasado, pero fue reclasificada como “de preocupación” apenas un mes después, debido a su alta transmisibilidad, su virulencia mayor y la disminución de la eficacia que provoca “en las medidas de salud pública, los diagnósticos, las vacunas y las terapias disponibles”, señala el documento de la OMS.

