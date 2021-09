El desastre de Nueva York: gerente de los Mets fue arrestado por manejar intoxicado

Continúan las polémicas en el seno de los New York Mets. Primero, el choque entre Francisco Lindor y Javier Báez con los fanáticos. Meses antes, el gerente general Jared Porter fue destituido a raíz de las revelaciones de que envió imágenes y mensajes de texto sexualmente explícitos a una reportera. Y últimamente, el sustituto de Parker, Zack Scott, fue detenido bajo la acusación de “conducir intoxicado“.

On the night of New York Mets GM Zack Scott was arrested for allegedly driving drunk, he was at the Connecticut home of team owner Steve Cohen, sources tell ESPN. A fundraiser for the team's Amazin' Mets Foundation was being held at the house, and Scott and players were there. — Jeff Passan (@JeffPassan) September 1, 2021

Scott fue detenido el pasado martes en la madrugada. La situación fue inevitable: los policías lo encontraron dormido frente a un semáforo que estaba en rojo. Era sencillo deducir cuál era el estado del gerente general interino. No obstante, no accedió a someterse a una prueba de alcoholemia.

Tras enterarse en la mañana de lo sucedido, los Mets no tuvieron ningún tipo de concesión: “Nos tomamos este asunto con mucha seriedad. Zack no viajará con el equipo para la próxima gira, a la vez que continuaremos informándonos y determinando los siguientes pasos“.

We were surprised and deeply disappointed to learn this morning about an alleged DUI involving Zack Scott. We take this matter very seriously. Zack will not be traveling with the team for our upcoming road trip while we learn more and determine next steps. — New York Mets (@Mets) September 1, 2021

Horas más tarde se confirmó lo que todos esperaban: “Los Mets han puesto a Zack Scott en licencia administrativa hasta nuevo aviso. El presidente del equipo de los Mets, Sandy Alderson, asumirá las responsabilidades de Zack“, publicó en Twitter la cuenta de los New York Mets.

Son el desastre de Nueva York.