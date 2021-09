Gobernadora de Nueva York honró a hispana conductora de bus MTA inundado por su labor “heroica” en la tormenta

Rosa Amonte, conductora MTA por ocho años, jamás había tenido un reto mayor con el de la noche del miércoles, cuando durante la fatal tormenta Ida su bus se inundó, mientras ella intentaba literalmente navegar con pasajeros a bordo por las calles de Queens que se habían convertido en ríos caudalosos.

Apenas horas después, la gobernadora Kathy Hochul honró ayer la labor heroica de Amonte por seguir trabajando incluso cuando su autobús estaba inundado de agua. “¿Pueden imaginar el terror que la gente experimentó en ese momento?”, le dijo la nueva líder del ejecutivo regional. “Ella se quedó allí, condujo. Te agradezco tu valentía y tu coraje”.

Amonte dijo que representó a todos sus compañeros de trabajo, quienes sintieron la inmensa responsabilidad y el llamado a la acción cuando las aguas inundaron las carreteras y estaciones del Metro, y miles de neoyorquinos luchaban por llegar a casa.

“Lo único en ese momento es llevar a los pasajeros a un lugar seguro”, afirmó Amonte. “Ni siquiera vi el agua en mi autobús o la gente sobre los asientos, sólo [pensé] que voy a atravesar esta agua y voy a llevar a los pasajeros al otro lado. Estamos felices de servir”. Varios videos son prueba en vivo de la difícil situación que enfrentó:

Hero bus driver managed to get us safely through the 3-4 feet of rain coursing down the boulevard, but only seemed to be getting worse.

Finally made it through to higher ground and a fellow passenger exclaims ‘oh no I missed my stop..’ pic.twitter.com/ofrVQhGnhK

— Joe English (@JoeEEnglish) September 2, 2021