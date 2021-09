Más de 3 pulgadas de lluvia caída en una hora formaron cascadas y ríos en el vulnerable Metro de Nueva York: videos captaron estragos de otra histórica tormenta regional

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

De nuevo una tormenta expuso la vulnerabilidad del sistema subterráneo de Nueva York, con formación de cascadas y ríos anoche en escaleras y túneles.

La situación obligó al cierre total del Metro, líneas suburbanas, NJ Transit y aeropuertos en NY y Jersey. Esta mañana reanudaron servicio muy limitado y con retrasos. Al menos ocho personas murieron en la ciudad de Nueva York, ahogadas en apartamentos que se inundaron en sótanos de Queens y Brooklyn, cuando el huracán Ida llegó a la ciudad como depresión tropical.

También se confirmó al menos una muerte en Nueva Jersey. Los gobernadores Kathy Hochul (NY) y Phil Murphy (NJ), y el alcalde Bill de Blasio (NYC) declararon “estado de emergencia”. Se emitieron dos alertas por inundaciones repentinas anoche: uno en el noreste de Nueva Jersey –la primera del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en la historia para la región- y otro para NYC, una hora después.

La tormenta arrojó 3.15 pulgadas de lluvia en el lapso de una hora en Central Park, punto medio de los cálculos meteorológicos en NYC. Los noticieros, portales de noticias y redes sociales se inundaron literalmente de imágenes dramáticas sobre los estragos que el agua acumulada estaba causando en la región, incluyendo tornados en Jersey. En NYC, las calles y estaciones del Metro llevaron de nuevo la peor parte.

Subway rain 🌧 nyc 🗽 pic.twitter.com/D0fJggk3Bt — World Latin Honey (@WorldLatinHoney) September 2, 2021

Hurricane Ida caused record breaking rain over #NewYork City last night, killing at least eight people. The Mayor declared state of emergency due to dangerous conditions. Floodwater gushing into Subway station like a waterfall in this video.pic.twitter.com/TBnTRGiiWr — Mona Farooq Ahmad (@MFChaudhryy) September 2, 2021

Agencias meteorológicas de #EEUU alertaron a la población por fuertes tormentas e incluso la formación de un posible tornado en la zona metropolitana de #NuevaYork.

Autoridades advirtieron por inundaciones repentinas debido a las intensas lluvias provocadas por la tormenta #Ida pic.twitter.com/frHMbpqbeD — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) September 2, 2021

Water cascades onto a New York City subway train as remnants of Hurricane Ida bring flooding rain to the Northeast. https://t.co/pKqmXs6g8J pic.twitter.com/sYmzPSGb1I — ABC News (@ABC) September 2, 2021

Heavy rain pouring through the ceiling of the Houston Street (subway) Station in New York City pic.twitter.com/nMZ2290OG4 — Mike Saccone (@mikesacconetv) September 2, 2021

Subway filling up with torrential rain in New York! pic.twitter.com/lp8GrPiees — Laura Tobin (@Lauratobin1) September 2, 2021

Tras golpear el sur de EE.UU. siendo huracán categoría 4, Ida avanzó como depresión tropical hacia el norte, a menos de dos semanas de las precipitaciones históricas que dejó el huracán Henri en Nueva York.

No se esperan lluvias hoy en NYC, pero sí fuertes ráfagas de hasta 28 mph y temperatura media de 75F (24C) en el día. Mañana viernes y sábado se perfilan soleados, y para el domingo hay 40% chance de precipitaciones al momento. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del NWS NY. Más detalles acá sobre el pronóstico en cada condado de Nueva York y Jersey.