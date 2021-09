Madre chocó ebria con su hijo dentro del auto en Nueva York, y no fue la primera vez

Jennifer MacDonald, una madre del condado Putnam (NY), fue arrestada por chocar conduciendo ebria con su hijo de 12 años dentro del auto, y no fue la primera vez que cometió ese delito.

La policía de Yorktown fue llamada a la escena a las 7:20 a.m. del sábado en East Main Street, en Jefferson Valley. Allí descubrieron que el auto de MacDonald se había estrellado contra un poste de electricidad. Después de una investigación, la policía determinó que la conductora de 43 años estaba ebria y llevaba a su hijo en el asiento trasero.

MacDonald, una infractora reincidente, fue detenida y transportada al hospital para su evaluación, y luego a una comisaría. Ahora enfrenta una larga nueva lista de cargos que incluyen conducir en estado de ebriedad y sin licencia, y poner en peligro a un menor de edad. Tiene cita en la corte el 23 de septiembre, reportó Patch.com.

